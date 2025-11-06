Δύο διαδοχικά βαρομετρικά φέρνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση για πλημμύρες στη Δυτική Ελλάδα

Από τα ξημερώματα του Σαββάτου έως και τη Δευτέρα, η χώρα εισέρχεται σε παρατεταμένη φάση κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς νοτιάδες. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.

Δύο διαδοχικά βαρομετρικά φέρνουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Προειδοποίηση για πλημμύρες στη Δυτική Ελλάδα
06 Νοέ. 2025 13:38
Pelop News

Δύο ισχυρά βαρομετρικά χαμηλά από την Ιταλία αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο, προκαλώντας εκτεταμένες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, ιδιαίτερα στα δυτικά και βόρεια τμήματα. Η κακοκαιρία θα διαρκέσει από τα ξημερώματα του Σαββάτου έως και τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, ο οποίος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για πλημμύρες σε ευάλωτες περιοχές.

«Δύο οργανωμένα βαρομετρικά φέρνουν μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά» σημείωσε ο κ. Τσατραφύλλιας, επισημαίνοντας ότι οι πρώτες βροχές θα εκδηλωθούν ήδη από το επόμενο διήμερο, με συννεφιές και διάσπαρτα φαινόμενα σε πολλές περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, το πρώτο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη Δυτική Ελλάδα από τα ξημερώματα του Σαββάτου έως την Κυριακή το πρωί, ενώ το δεύτερο θα ακολουθήσει από Κυριακή έως Δευτέρα, πλήττοντας ξανά τα δυτικά και βόρεια διαμερίσματα.

Οι νοτιάδες θα είναι οι επικρατέστεροι άνεμοι, με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ, μεταφέροντας σκόνη στις νοτιότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς σημαντικές μεταβολές.

Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί ότι η συνεχιζόμενη βροχόπτωση ενδέχεται να οδηγήσει σε κορεσμό των εδαφών και πιθανή εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, όπου η διάρκεια των φαινομένων θα είναι μεγαλύτερη.

Ωστόσο, ο κ. Τσατραφύλλιας διευκρίνισε ότι ο Μαραθώνιος της Κυριακής 9 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς οι συνθήκες στην Αττική αναμένονται ηπιότερες.
