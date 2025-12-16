Δύο κορίτσια από την Πάτρα στην Εθνική για το Ευρωπαϊκό

Δύο κορίτσια από την Πάτρα στην Εθνική για το Ευρωπαϊκό
16 Δεκ. 2025
Η Δέσποινα Κόλια της Παναχαϊκής και η Γεωργία Γεωργίου του Απόλλωνα κλήθηκαν στην Εθνική Κ18 ενόψει της προετοιμασίας του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Το σχετικό ενημερωτικό της Ομοσπονδίας έχει ως εξής:

«Στην Κόνιτσα θα πραγματοποιηθεί η προετοιμασία της Εθνικής γυναικών Κ18 από 26 Δεκεμβρίου 2025 έως 12 Ιανουαρίου 2026, ενόψει της συμμετοχής της στον πρώτο προκριματικό γύρο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών Κ18.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από 12 έως 18 Ιανουαρίου 2026 στη Σόφια με τη συμμετοχή της Ελλάδας, του Μαυροβουνίου, της διοργανώτριας Βουλγαρίας, του Κοσόβου, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Σερβίας.

 

Η Εθνική γυναικών Κ18 είναι στον Α’ όμιλο μαζί με το Μαυροβούνιο, τη Βουλγαρία και το Κόσοβο.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Γκούντας και οι συνεργάτες του Γιώτα Κεφαλά και Ευαγγελία Γκόγκου κάλεσαν τις παρακάτω αθλήτριες για τη προετοιμασία:

Αθανασία Ανδριοπούλου (ΑΟ Μαρκοπούλου)
Αντιγόνη Δήμου (ΑΟ Μαρκοπούλου)
Δήμητρα Ραζακιά (ΣΦΠ Ολυμπιακός)
Μελίνα Τριαντοπούλου (ΣΦΠ Ολυμπιακός)
Κωνσταντίνα Δρέμπελα (ΣΦΠ Ολυμπιακός)
Ελισάβετ Ζαφειροπούλου (ΑΓΣ Άρτεμις)
Στυλιανή Μέρου (ΑΓΣ Άρτεμις)
Ραφαέλα Προβίδα (ΕΑ Λάρισας)
Εβελίνα Γζουντέλλη (ΑΣ Άρης)
Αμαλία Κουλίδου (ΑΣ Άρης)
Μιχαέλα Γκούβα (ΑΣ Άρης)
Καλλιόπη Χαριστέα (ΑΣ Άρης)
Ειρήνη Καντιάνη (ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης)
Νεφέλη Δερμιτζάκη (ΑΟ Δεξαμενής Μεταμόρφωσης)
Γεωργία Γεωργίου (Απόλλων Πάτρας)
Σοφία Παναγιωτοπούλου (ΠΑΟΚ)
Σοφία Κουντουράκη (ΠΑΟΚ)
Αναστασία Γάλλου (ΔΕΚΑ)
Θεανώ Καραγιαννίδου (Πήγασος Κοζάνης)
Δέσποινα Κόλια (Παναχαϊκή ΓΕ)
Δήμητρα Παπαθανασίου (ΑΣ Ελπίς Αμπελοκήπων)
Ζωή Χαρίτου (ΑΠΦΣ Ηρακλής Χαλκίδας)
Ζωή Κατσαρέλια (ΜΑΣ Νίκη Αιγινίου)
Πηνελόπη Τραούδα (ΜΑΣ Νίκη Αιγινίου)

Το πρόγραμμα του Α’ ομίλου:

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

15.00: Ελλάδα – Μαυροβούνιο
17.30: Βουλγαρία – Κόσοβο

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

15.00: Κόσοβο – Ελλάδα
17.30: Μαυροβούνιο – Βουλγαρία

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

15.00: Κόσοβο – Μαυροβούνιο
17.30: Ελλάδα – Βουλγαρία».

