Ο Παναθηναϊκός έκανε βασιλική εμφάνιση στην Κωνσταντινούπολη

Σπουδαίος ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε σημαντικό διπλό με 81-77 κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, βάζοντας φρένο στο σερί 6 νικών της πρωταθλήτριας της EuroLeague. Ο Ναν έβαλε 25 πόντους και clutch βολές, ο Χουάντσο μεγάλα καλάθια στην τέταρτη περίοδο και ο Σλούκας πήρε τις σωστές αποφάσεις.

Το κορίτσι-θαύμα από την Πάτρα στα 14 χρόνια του στην Εθνική Γυναικών

Οι πράσινοι έκαναν σπουδαία τέταρτη περίοδο, ανέτρεψαν μια διαφορά της τάξης των 7 πόντων (57-50, 30′) και πανηγύρισαν ένα πολύ σπουδαίο και δύσκολο διπλό με 81-77 κόντρα στην πρωταθλήτρια της διοργάνωσης.

Τα καλάθια του Χουάντσο Ενρανγκόμεθ στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, οι καλές αποφάσεις του Κώστα Σλούκα, οι clutch βολές του Κέντρικ Ναν και ένα κερδισμένο challenge από τον Εργκίν Αταμάν έπαιξαν καθορτιστικό ρόλο στο φινάλε.

Κάπως έτσι, οι πράσινοι ανέβηκαν στο 10-6 (5-2 εντός και 5-4 εκτός έδρας), ενώ το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έπεσε στο 9-6 (6-3 εντός και 3-3 εκτός έδρας), έχοντας κι ένα ματς λιγότερο.

Τα στατιστικά που ξεχώρισαν

Οι δύο ομάδες είχαν από 11 λάθη στο πρώτο μέρος, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε βρει 14 πόντους στον αιφνιδιασμό σε αυτό το διάστημα.

Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με Σορτς, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο, Μήτογλου, Φαρίντ και είχε 4 γρήγορα λάθη (4-5 στο 5′). Κάπου εκεί μπήκαν στο ματς οι Ναν και Όσμαν και λίγο αργότερα ακολούθησαν οι Χουάντσο – Γιούρτσεβεν. Η πρώτη περίοδος έληξε στο 16-17, με τις δύο ομάδες να μην είναι ιδιαίτερα εύστοχες.

Οι πράσινοι άρχισαν να ανεβάζουν στροφές στη δεύτερη περίοδο και βρέθηκαν στο +10 (27-37) στο 16’30”. Η Φενέρ μείωσε κάπως την απόσταση μέχρι την ανάπαυλα (37-41 στο 20′), παρότι ο Ναν και ο Όσμαν είχαν 15 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μπήκε με 11-0 μετά την ανάπαυλα για να προηγηθεί με 48-41 στο 24’35”. Ο Γιούρτσεβεν έβαλε φρένο στους γηπεδούχους στο 25′, μετά από 10 συνεχόμενα χαμένα σουτ (0/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα) του Παναθηναϊκού, όμως οι πράσινοι δεν είχαν καλές επιλογές ούτε στην επίθεση, ούτε στην άμυνα. Κατά συνέπεια, μπήκαν στο τέταρτο δεκάλεπτο στο -7 (57-50 στο 30′).

Με τον Χουάντσο να παίρνει μπρος και να βάζει 9 πόντους, το τριφύλλι προσπέρασε στο σκορ (60-62) στο 33’30”. Ναν και Σλούκας διαμόρφωσαν το 64-69 στο 35’13”, ενώ Μήτογλου και Ναν έγραψαν το 68-76 στο 37’34”. Ο Μπιμπέροβιτς έβαλε ένα μακρινό τρίπονο, ενώ ο Χόρτον-Τάκερ έβαλε 2/2 βολές για το 73-76 με 1’17” στο χρονόμετρο.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Παστούσιακ, Μπουμπέρ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-17, 37-41, 57-50, 77-81

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στη 17η αγωνιστική η Φενέρμπαχτσε θα παίξει με την Αρμάνι στο Μιλάνο (18/10, 21:30), ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ (18/10, 21:15) στο Telekom Center Athens.

www.sport24.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



