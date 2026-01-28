ΔΥΠΑ: Νέος κύκλος voucher έως 750€ για ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προετοιμάζει νέο κύκλο του προγράμματος κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, με εκπαιδευτικό επίδομα (voucher) έως 750 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης), το οποίο απευθύνεται σε μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων και σε ανέργους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προκήρυξη του προγράμματος αναμένεται να δημοσιευθεί μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2026, οπότε και θα ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων μέσω του voucher.gov.gr με χρήση κωδικών Taxisnet.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εξ αποστάσεως και ασύγχρονα, με διάρκεια κατάρτισης που ενδέχεται να φτάνει τις 150 ώρες. Θα εστιάζει σε ψηφιακές δεξιότητες, πράσινες δεξιότητες (αειφόρος ανάπτυξη, κυκλική οικονομία κ.ά.) και δεξιότητες οικονομικού εγγραμματισμού. Υπάρχει πιθανότητα να ενταχθούν ενότητες σχετικές με τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί ακόμη.

Το επίδομα των 750 ευρώ (μεικτό) θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και την πιστοποίηση, ενώ σε προηγούμενους κύκλους υπήρχαν κρατήσεις για εργαζόμενους (καθαρά περίπου 660 ευρώ) και ποινή 5 ευρώ ανά απουσία. Μένει να διευκρινιστεί αν θα ισχύσουν παρόμοιοι όροι και στον νέο κύκλο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών, απόφοιτους τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που δεν έχουν συμμετάσχει σε αντίστοιχα προγράμματα Voucher της ΔΥΠΑ από το 2022 και μετά (είτε ως ανέργοι είτε ως εργαζόμενοι). Στόχος είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και η προσαρμογή στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

