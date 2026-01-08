Δυτική Ελλάδα: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ στη Δυτική Ελλάδα, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, με διακοπές κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες λόγω τοποθέτησης αγροτικών μηχανημάτων.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα στα εξής σημεία:

Ιόνια Οδός , στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου

Περιμετρική Οδός Πατρών , στον κόμβο Εγλυκάδας

Ολυμπία Οδός (Πατρών – Πύργου), στον κόμβο Χανάκια

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς η κατάσταση στους δρόμους μεταβάλλεται ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων.

Συνεχής ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ.

Για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, η Ελληνική Αστυνομία έχει ενεργοποιήσει ειδικό μπάνερ στην επίσημη ιστοσελίδα της, όπου επικαιροποιούνται σε πραγματικό χρόνο τα σημεία στα οποία εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και οι διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά μέσω της ειδικής ενότητας:

https://www.astynomia.gr/kykloforiakes-rythmiseis-logo-agrotikon-kinitopoiiseon/

Οι Αρχές συνιστούν στους οδηγούς να προγραμματίζουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους και, όπου είναι δυνατό, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές μέχρι την ομαλοποίηση της κατάστασης.

