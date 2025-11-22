Δυτική Ελλάδα στα όρια: Μεγάλες ζημιές από την κακοκαιρία – νέο κύμα βροχών από την Τρίτη

Κατολισθήσεις, πλημμυρισμένοι δρόμοι, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και δεκάδες τοπικές παρεμβάσεις συνθέτουν το σκηνικό που άφησε πίσω της η κακοκαιρία σε Κέρκυρα, Ήπειρο και περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Χωριά που έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση, δήμοι που ζητούν κήρυξη έκτακτης ανάγκης και υποδομές που υποχώρησαν κάτω από την πίεση των καιρικών φαινομένων αποτυπώνουν το μέγεθος των προβλημάτων. Κι ενώ οι υπηρεσίες δίνουν μάχη με τις αποκαταστάσεις, οι προβλέψεις για νέο κύμα βροχών μέσα στην εβδομάδα αυξάνουν την ανησυχία των αρχών.

Στην ηπειρωτική ζώνη τα προβλήματα είναι εξίσου έντονα. Στη Φιλιππιάδα σημειώθηκαν πλημμύρες και πτώση κολόνας, ενώ στον Δήμο Αρταίων καταγράφηκαν κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος. Ανάλογη κατάσταση επικράτησε και στα Κεντρικά Τζουμέρκα, όπου τμήματα του οδικού δικτύου υπέστησαν φθορές από τη συνεχή ροή νερού. Ακόμη και στην πόλη των Ιωαννίνων σημειώθηκαν τοπικά προβλήματα, κυρίως στην περιοχή της Πεδινής, κοντά στην Εγνατία Οδό.





Στην Κόνιτσα, οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών ζημιών σε υποδομές, με μαζικές κατολισθήσεις και βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι οποίες άφησαν για πολλές ώρες χωρίς ρεύμα μεγάλο μέρος των Μαστοροχωρίων. Προβλήματα παρουσιάστηκαν και στις υδροδοτήσεις. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ήδη ζητήσει επίσημα την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε οι παρεμβάσεις να προχωρήσουν γρηγορότερα και πιο συντονισμένα.

Το 112 ενεργοποιήθηκε χθες για Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία, προειδοποιώντας τους κατοίκους για αυξημένο κίνδυνο νέων κατολισθήσεων. Παράλληλα, οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού έχουν ήδη τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι ζημιές είναι σημαντικές και απαιτούν άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων.

Στην Κέρκυρα, που ακόμη προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κακοκαιρίας, βρίσκονται από σήμερα κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρος Καμπούρης, πραγματοποιούν αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές και συζητούν με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας για τις επόμενες κινήσεις, με έμφαση στην προστασία των κατοίκων και την άμεση αποκατάσταση βασικών ζημιών.





Σημαντικά προβλήματα προκλήθηκαν και στα Λεχαινά Ηλείας, όπου οι ισχυροί άνεμοι οδήγησαν σε πτώσεις δέντρων στην παλαιά εθνική Πατρών–Πύργου και στην επαρχιακή οδό Βάρδας–Νέας Μανωλάδας. Οι χείμαρροι μετέφεραν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, ενώ σε Λεχαινά και Βάρδα παρατηρήθηκαν τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα χωρίς εκτεταμένες ζημιές. Τα συνεργεία του Δήμου κινητοποιήθηκαν άμεσα για την απομάκρυνση δέντρων και τον καθαρισμό των δρόμων.

Στο μεταξύ, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως η σημερινή ύφεση δεν σημαίνει και τέλος στην κακοκαιρία. Οι περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, που ήδη δέχθηκαν μεγάλη ποσότητα νερού, θα συνεχίσουν να έχουν βροχές μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, ενώ από την Τρίτη αναμένεται νέο κύμα βροχοπτώσεων με νοτιάδες και διαδοχικά συστήματα που θα επηρεάσουν ξανά τη δυτική πλευρά της χώρας.

Η Κυριακή και η Δευτέρα θα είναι πιο ήπιες, με βελτιωμένο καιρό και χαμηλότερες θερμοκρασίες, όμως η επιστροφή των νοτιάδων και της αστάθειας από την Τρίτη σημαίνει ότι οι ήδη κορεσμένες περιοχές πρέπει να παραμείνουν σε επιφυλακή. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ακόμη και μέτριες βροχοπτώσεις μπορεί να δημιουργήσουν νέα προβλήματα, καθώς το έδαφος δυσκολεύεται πλέον να απορροφήσει επιπλέον νερό.

