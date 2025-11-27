e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Δωρο Χριστουγεννων
27 Νοέ. 2025 8:52
Pelop News

Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν έως τις 28 Νοεμβρίου 2025 συνολικά 2,75 δισ. ευρώ σε 5,55 εκατ. δικαιούχους.

e-ΕΦΚΑ

  • Κύριες & επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2025:
    2,365 δισ. ευρώ σε 4.228.095 δικαιούχους (25 & 27/11).

  • Προκαταβολή σύνταξης Δεκεμβρίου:
    3,2 εκατ. ευρώ σε 8.600 δικαιούχους (28/11).

  • Επιστροφές εισφορών μισθωτών:
    2,3 εκατ. ευρώ σε 663 δικαιούχους (24/11).

  • Επιστροφές εισφορών μη μισθωτών:
    2,5 εκατ. ευρώ σε 2.300 δικαιούχους (28/11).

  • Επίδομα 250€ σε συνταξιούχους:
    310,3 εκατ. ευρώ σε 1.241.271 δικαιούχους (28/11).

  • Εφάπαξ:
    19 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους (24–28/11).

ΔΥΠΑ

  • Επιδόματα ανεργίας & λοιπά επιδόματα: 18 εκατ. ευρώ σε 30.000 δικαιούχους.

  • Επιδοτούμενη άδεια μητρότητας: 14 εκατ. ευρώ σε 17.500 μητέρες.

  • Προγράμματα απασχόλησης: 19 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους.

  • Εισφορές προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα: 1,8 εκατ. ευρώ σε 80 φορείς.

  • Πρόγραμμα “Σπίτι μου”: 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο.

