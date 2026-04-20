ΕΑΠ για Μαρκόπουλο: Είναι πτυχιούχος από το 2012 – Η απάντηση μετά τη νέα πολιτική αντιπαράθεση

Νέα πολιτική διάσταση πήρε η δημόσια συζήτηση γύρω από τους τίτλους σπουδών του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Μαρκόπουλου, μετά την επίσημη τοποθέτηση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το ΕΑΠ ανακοίνωσε ότι ο Δημήτριος Μαρκόπουλος του Κωνσταντίνου είναι πτυχιούχος από τις 16 Ιουλίου 2012 του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιδρύματος.

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου εκδόθηκε στον απόηχο δημοσιευμάτων και αναρτήσεων που αμφισβητούσαν το αν ο βουλευτής διαθέτει πανεπιστημιακό πτυχίο. Με αυτόν τον τρόπο, το ΕΑΠ παρενέβη θεσμικά στη συζήτηση που είχε ήδη λάβει πολιτικά χαρακτηριστικά και έντονη παρουσία στα social media.

Νωρίτερα, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είχε απαντήσει δημόσια στους ισχυρισμούς που διακινήθηκαν, μιλώντας στο MEGA. Ο ίδιος ανέφερε ότι διαθέτει πτυχίο και δήλωσε πως τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα για όποιον θελήσει να τα αναζητήσει στην πρυτανεία του ΕΑΠ στην Πάτρα και στο υπουργείο Παιδείας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται, όπως είπε, να «περιφέρει» τους τίτλους σπουδών του για να απαντήσει στη συγκεκριμένη αντιπαράθεση.

Στη δική του τοποθέτηση, ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ακόμη ότι έχει ήδη κριθεί δημόσια και πως η υπόθεση επιχειρείται να αξιοποιηθεί πολιτικά. Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για προσπάθεια δηλητηρίασης του δημόσιου διαλόγου μέσω ψευδών ισχυρισμών, ενώ σε προηγούμενη ανάρτησή του είχε καλέσει όσους διακινούν τέτοιες αναφορές να τις ανασκευάσουν.

Η υπόθεση άνοιξε περαιτέρω μετά τις αιχμές που διατυπώθηκαν από τον Στέφανο Κασσελάκη, με αποτέλεσμα το ζήτημα να ξεφύγει από τα όρια μιας απλής διαδικτυακής αντιπαράθεσης και να αποκτήσει ευρύτερη πολιτική φόρτιση. Η παρέμβαση του ΕΑΠ έρχεται έτσι να βάλει επίσημα στο τραπέζι τη θέση του Ιδρύματος, σε μια χρονική στιγμή όπου η συζήτηση είχε ήδη κλιμακωθεί.

