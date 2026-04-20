ΕΑΠ για Μαρκόπουλο: Είναι πτυχιούχος από το 2012 – Η απάντηση μετά τη νέα πολιτική αντιπαράθεση

Ανακοίνωση με σαφή αναφορά στον Δημήτρη Μαρκόπουλο εξέδωσε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, επιβεβαιώνοντας ότι είναι πτυχιούχος του Ιδρύματος από το 2012. Η παρέμβαση ήρθε μετά τη δημόσια αντιπαράθεση που άνοιξε γύρω από τους τίτλους σπουδών του βουλευτή της ΝΔ.

ΕΑΠ για Μαρκόπουλο: Είναι πτυχιούχος από το 2012 – Η απάντηση μετά τη νέα πολιτική αντιπαράθεση
20 Απρ. 2026 11:36
Pelop News

Νέα πολιτική διάσταση πήρε η δημόσια συζήτηση γύρω από τους τίτλους σπουδών του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Μαρκόπουλου, μετά την επίσημη τοποθέτηση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το ΕΑΠ ανακοίνωσε ότι ο Δημήτριος Μαρκόπουλος του Κωνσταντίνου είναι πτυχιούχος από τις 16 Ιουλίου 2012 του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιδρύματος.

Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου εκδόθηκε στον απόηχο δημοσιευμάτων και αναρτήσεων που αμφισβητούσαν το αν ο βουλευτής διαθέτει πανεπιστημιακό πτυχίο. Με αυτόν τον τρόπο, το ΕΑΠ παρενέβη θεσμικά στη συζήτηση που είχε ήδη λάβει πολιτικά χαρακτηριστικά και έντονη παρουσία στα social media.

Διαβάστε επίσης: Κόντρα Μαρκόπουλου – Μάντζου στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ασυμβίβαστο

Νωρίτερα, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είχε απαντήσει δημόσια στους ισχυρισμούς που διακινήθηκαν, μιλώντας στο MEGA. Ο ίδιος ανέφερε ότι διαθέτει πτυχίο και δήλωσε πως τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα για όποιον θελήσει να τα αναζητήσει στην πρυτανεία του ΕΑΠ στην Πάτρα και στο υπουργείο Παιδείας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν πρόκειται, όπως είπε, να «περιφέρει» τους τίτλους σπουδών του για να απαντήσει στη συγκεκριμένη αντιπαράθεση.

Στη δική του τοποθέτηση, ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ακόμη ότι έχει ήδη κριθεί δημόσια και πως η υπόθεση επιχειρείται να αξιοποιηθεί πολιτικά. Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για προσπάθεια δηλητηρίασης του δημόσιου διαλόγου μέσω ψευδών ισχυρισμών, ενώ σε προηγούμενη ανάρτησή του είχε καλέσει όσους διακινούν τέτοιες αναφορές να τις ανασκευάσουν.

Η υπόθεση άνοιξε περαιτέρω μετά τις αιχμές που διατυπώθηκαν από τον Στέφανο Κασσελάκη, με αποτέλεσμα το ζήτημα να ξεφύγει από τα όρια μιας απλής διαδικτυακής αντιπαράθεσης και να αποκτήσει ευρύτερη πολιτική φόρτιση. Η παρέμβαση του ΕΑΠ έρχεται έτσι να βάλει επίσημα στο τραπέζι τη θέση του Ιδρύματος, σε μια χρονική στιγμή όπου η συζήτηση είχε ήδη κλιμακωθεί.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:35 Χανιά: Άγρια επίθεση σε οδηγό ηλεκτρικού λεωφορείου στο αμαξοστάσιο – Κουκουλοφόρος τον έστειλε στο νοσοκομείο
13:25 Χαϊδάρι: Σοκ στο 7ο Γυμνάσιο μετά την πτώση 13χρονης από μπαλκόνι – Διασωληνωμένη στο «Αττικόν»
13:20 Λίβανος: Το Ισραήλ ζήτησε «συγγνώμη» για τη βεβήλωση γλυπτού του Ιησού
13:16 Μαρινάκης: Εκλογές το 2027, όχι κομματική πειθαρχία στις άρσεις ασυλίας – Τι είπε για Λαζαρίδη και Μετρό Θεσσαλονίκης
13:02 «Έμεινε άφωνη»: Η πρώην σύντροφος του γιου της λέει ότι η Σερ έμαθε πως είναι γιαγιά
13:02 Δυτική Ελλάδα: Συνέδριο για τον τουρισμό με φόντο βιωσιμότητα, καινοτομία και το έργο LIBECCIO
13:00 Πάτρα: Γερμανική σφραγίδα στον σιδηρόδρομο – Κρίσιμη εξέλιξη για το τμήμα έως το νέο λιμάνι
12:58 Πάτρα: Παραδόθηκαν δύο ανακαινισμένες παιδικές χαρές σε Αγία Λαύρα και Ελεκίστρα ΦΩΤΟ
12:56 Τραμπ σε Μουνίρ: Θα εξετάσω τις εισηγήσεις σου για τα Στενά του Ορμούζ
12:54 Μεσολόγγι: Διήμερο πανελλήνιο συνέδριο για τα 200 χρόνια από την Έξοδο με επίκεντρο εκπαίδευση και αξίες
12:50 Βίντεο από την ελεγχόμενη έκρηξη βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έξω από το Παρίσι
12:47 Αθανάσιος Καββαδάς: Ο βουλευτής Λευκάδας που μπαίνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την παραίτηση Λαζαρίδη
12:42 Απίστευτη απάτη στο Λονδίνο: Τον νάρκωσαν με νοθευμένο ηλεκτρονικό τσιγάρο και του άδειασαν τον λογαριασμό με Face ID
12:41 Πάτρα: Στον αέρα το Διεθνές Φεστιβάλ 2026 – Ο Κ. Πελετίδης πιέζει τη Λίνα Μενδώνη για το Ρωμαϊκό Ωδείο
12:36 Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 300.000 επιταγές της ΔΥΠΑ
12:29 Άδωνις κατά Σαλμά: Μήνυση και αγωγή μετά τις αιχμές για δικογραφίες στην Υγεία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
12:29 Ισραήλ: Αποκαλύφθηκε ιρανικό δίκτυο που σχεδίαζε επιθέσεις σε ισραηλινούς στόχους
12:21 Τουρισμός: Άλμα 70,7% στα έσοδα το πρώτο δίμηνο του 2026
12:16 Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε δρόμος στους στάβλους Παπάφη, ΙΧ έπεσε στο κενό ΒΙΝΤΕΟ
12:15 Ακτοπλοΐα υπό πίεση: Καύσιμα, χαμηλότερη κίνηση και περικοπές δρομολογίων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
