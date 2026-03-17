ΕΑΠ: Ημερίδα με θέμα «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου»

17 Μαρ. 2026 11:16
Pelop News

Το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών ημερίδα με θέμα «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου».

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου», το οποίο αποτελεί κοινό (joint) ΠΜΣ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στόχος της διοργάνωσης είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης, εμπειριών και καλών πρακτικών στον κρίσιμο τομέα της Ειδικής Αγωγής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνδεση της θεωρίας με την εκπαιδευτική πράξη, στη σύγχρονη επιστημονική τεκμηρίωση και στο παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών και των ειδικών επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υποστήριξης ατόμων με δυσκολίες στον προφορικό και γραπτό λόγο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ημερίδας, θα παρουσιαστεί αναλυτικά το ΔΠΜΣ και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, ενώ παράλληλα θα συζητηθούν οι σύγχρονες εξελίξεις στο θεσμικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής. Επιπλέον, θα αναδειχθούν καινοτόμες παρεμβάσεις και καλές πρακτικές που συμβάλλουν στην αποτελεσματική εκπαιδευτική υποστήριξη ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερίδα και το πρόγραμμα των εργασιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ημερίδας, www.eag-imerida.gr.

