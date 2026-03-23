Εμπρησμός σε ασθενοφόρα εβραϊκής οργάνωσης στο Λονδίνο – Παρέμβαση Στάρμερ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε με έντονο τρόπο τον εμπρησμό τεσσάρων ασθενοφόρων που ανήκουν στην εβραϊκή εθελοντική υπηρεσία Hatzola στο βόρειο Λονδίνο, κάνοντας λόγο για μια «βαθιά σοκαριστική αντισημιτική εμπρηστική επίθεση». Σε ανάρτησή του υπογράμμισε ότι «ο αντισημιτισμός δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας».

This is a deeply shocking antisemitic arson attack. My thoughts are with the Jewish community who are waking up this morning to this horrific news. Antisemitism has no place in our society. Anyone with any information must come forward to the police. https://t.co/P5J1ETaEsE — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 23, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Γκόλντερς Γκριν, περιοχή με ισχυρή εβραϊκή παρουσία, και η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως έγκλημα μίσους με αντισημιτικά κίνητρα. Οι αρχές ερευνούν υλικό από κάμερες ασφαλείας και αναζητούν τρεις υπόπτους.

Τα ασθενοφόρα ανήκαν στη Hatzola, μια μη κερδοσκοπική εθελοντική οργάνωση που παρέχει επείγουσα προνοσοκομειακή βοήθεια στην τοπική κοινότητα. Από τη φωτιά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, όμως εκρήξεις από φιάλες ή κυλίνδρους στα οχήματα προκάλεσαν ζημιές, μεταξύ άλλων και σε παράθυρα γειτονικών κατοικιών, οι οποίες εκκενώθηκαν προληπτικά.

Στο σημείο επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα. Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αντισημιτικές επιθέσεις και τα περιστατικά μίσους κατά εβραϊκών στόχων παραμένουν σε αυξημένα επίπεδα στη Βρετανία.

