Εμπρησμός σε ασθενοφόρα εβραϊκής οργάνωσης στο Λονδίνο – Παρέμβαση Στάρμερ

Τέσσερα ασθενοφόρα της εθελοντικής εβραϊκής οργάνωσης Hatzola πυρπολήθηκαν στο Γκόλντερς Γκριν, με τη Μητροπολιτική Αστυνομία να αντιμετωπίζει την υπόθεση ως αντισημιτικό έγκλημα μίσους.

23 Μαρ. 2026 10:55
Pelop News

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε με έντονο τρόπο τον εμπρησμό τεσσάρων ασθενοφόρων που ανήκουν στην εβραϊκή εθελοντική υπηρεσία Hatzola στο βόρειο Λονδίνο, κάνοντας λόγο για μια «βαθιά σοκαριστική αντισημιτική εμπρηστική επίθεση». Σε ανάρτησή του υπογράμμισε ότι «ο αντισημιτισμός δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας».

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Γκόλντερς Γκριν, περιοχή με ισχυρή εβραϊκή παρουσία, και η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως έγκλημα μίσους με αντισημιτικά κίνητρα. Οι αρχές ερευνούν υλικό από κάμερες ασφαλείας και αναζητούν τρεις υπόπτους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Εμπρηστική επίθεση σε ασθενοφόρα στο Λονδίνο, τι διερευνούν οι Αρχές

Τα ασθενοφόρα ανήκαν στη Hatzola, μια μη κερδοσκοπική εθελοντική οργάνωση που παρέχει επείγουσα προνοσοκομειακή βοήθεια στην τοπική κοινότητα. Από τη φωτιά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, όμως εκρήξεις από φιάλες ή κυλίνδρους στα οχήματα προκάλεσαν ζημιές, μεταξύ άλλων και σε παράθυρα γειτονικών κατοικιών, οι οποίες εκκενώθηκαν προληπτικά.

Στο σημείο επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα. Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αντισημιτικές επιθέσεις και τα περιστατικά μίσους κατά εβραϊκών στόχων παραμένουν σε αυξημένα επίπεδα στη Βρετανία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:15 Παναγόπουλος: Στο αρχείο η υπόθεση για το πόθεν έσχες και τα 3,2 εκατ. ευρώ – «Δεν προέκυψε καμία παράβαση»
11:13 LaGuardia: Ηχητικό καταγράφει τις δραματικές στιγμές μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με πυροσβεστικό
11:05 Πόσο κοστίζει φέτος ο μπακαλιάρος για την 25η Μαρτίου – Οι τιμές σε αγορά και σούπερ μάρκετ
11:00 Πάτρα: Ψάχνουν τους αναρριχητές-διαρρήκτες, πού και πώς δρουν
10:55 Εμπρησμός σε ασθενοφόρα εβραϊκής οργάνωσης στο Λονδίνο – Παρέμβαση Στάρμερ
10:41 Ο χρυσός χάνει τη λάμψη του: Βουτιά στα πολύτιμα μέταλλα λόγω επιτοκίων και ενεργειακού φόβου
10:41 Μητσοτάκης: Τα 4 μέτρα κατά της ακρίβειας για Απρίλιο – Μάιο
10:34 Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν σε ηλικία 88 ετών
10:29 Στη Λάρισα ο Κουτσούμπας: «Απροκάλυπτη συγκάλυψη των κυβερνητικών ευθυνών στη δίκη των Τεμπών»
10:29 Μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη – Σοβαρή προειδοποίηση του ΔΟΕ για παγκόσμια ενεργειακή κρίση
10:21 Η Δήμητρα Κατσαφάδου μίλησε για το bullying, την πίεση στο σπίτι και τις δύσκολες περιόδους
10:12 Νίνο και Ζόζεφιν ξανά μαζί; Το βίντεο που φούντωσε τις φήμες επανασύνδεσης
10:10 Μαξίμου: Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
10:04 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται και πόσα δικαιούνται οι εργαζόμενοι
10:00 Οπωροκηπευτικά από «χρυσάφι»: Πόσο ανέβηκαν οι τιμές στις λαϊκές
10:00 Πειραϊκή – Πατραϊκή: Κομβικός ο ρόλος του συγκροτήματος στο νέο σχέδιο του τρένου για την Πάτρα
9:58 Νεκροί ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης μετά τη σύγκρουση αεροσκάφους με όχημα στο La Guardia
9:50 Ο ελληνικός τουρισμός στη σκιά του πολέμου: Τι φοβούνται οι επαγγελματίες
9:43 Πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αχαΐας: «Σφραγίδα» ΠΟΠ για το αχαϊκό ελαιόλαδο
9:37 Την Πέμπτη οι ανακοινώσεις για τον νέο κατώτατο μισθό – Πού κλειδώνει η αύξηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ