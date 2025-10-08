«Έχουμε σεβασμό και αγάπη μεταξύ μας», η Miranda Kerr και η Katy Perry μπορούν και συνυπάρχουν

Η Katy Perry και η Miranda Kerr αποδεικνύουν ότι η φιλία και ο σεβασμός μπορούν να συνυπάρξουν με την ανατροφή των παιδιών σε πρώτο πλάνο, παρόλο που μοιράζονται τον ίδιο πρώην σύντροφο.

Σε εμφάνισή της την Τρίτη 7 Οκτωβρίου στο Today With Jenna & Friends, το μοντέλο από την Αυστραλία μίλησε για τη μακρόχρονη φιλία της με την ποπ σταρ και τον τρόπο που διαχειρίζονται μαζί τη συν-γονεϊκότητα. «Το να έχουμε αγάπη και σεβασμό η μία για την άλλη είναι τόσο σημαντικό. Είμαστε όλοι άνθρωποι, και το πιο σημαντικό είναι να βάζουμε πρώτα τα παιδιά, τι είναι αυτό που χρειάζονται περισσότερο και το πώς θα κάνουμε να νιώθει ο καθένας αποδεκτός και αγαπημένος. Στο τέλος της ημέρας, είμαστε όλοι άνθρωποι και προσπαθούμε να γίνουμε οι καλύτερες εκδοχές του εαυτού μας. Γιατί να μην είμαστε καλό παράδειγμα για τα παιδιά μας;».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Miranda Kerr (@mirandakerr)

Η Miranda Kerr ήταν παντρεμένη με τον Orlando Bloom από το 2010 έως το 2013. Σε αυτό το διάστημα γεννήθηκε ο γιος τους, Flynn Christopher, το 2011. Αργότερα παντρεύτηκε τον Evan Spiegel, με τον οποίο έχει τρία παιδιά: τον Hart (7), τον Myles (6) και τον Pierre (19 μηνών).

Όσον αφορά την Katy Perry και τον ηθοποιό του Lord of the Rings, υπήρξαν μαζί για εννέα χρόνια, αλλά διέκοψαν τον αρραβώνα του τον περασμένο Ιούνιο. Η Katy Perry και ο Orlando Bloom είναι γονείς της 5χρονης Daisy Dove.

Η σχέση ανάμεσα στις δύο γυναίκες φαίνεται ότι δουλεύει αρμονικά εδώ και χρόνια, με τις δύο τους να εκφράζονται συχνά με θαυμασμό η μία για την άλλη. Η Kerr είχε σχολιάσει ότι η σχέση της με τον Bloom μοιάζει σχεδόν με αυτή δύο αδελφών:

«Πηγαίνουμε διακοπές μαζί. Γιορτάζουμε μαζί όλα τα σημαντικά ορόσημα. Την αγαπώ. Νομίζω ότι μπορώ να πω πως την αγαπώ περισσότερο και απ’ τον πατέρα του Flynn. Εκείνον τον βλέπω ως αδελφό πια. Και τις περισσότερες φορές, ως εκνευριστικό αδελφό. Η Katy με βοηθά να τον αντιμετωπίζω».

Πριν από το τέλος της συνέντευξης, το μοντέλο θυμήθηκε την πρώτη συνάντησή της με την Katy Perry: «Όταν ο Orlando άρχισε να βγαίνει με την Katy, θυμάμαι ότι με προσκάλεσε στο σπίτι του και ήταν εκεί, και απλώς ταίριαξαμε αμέσως. Είδα πώς συμπεριφερόταν με τον Flynn. πολύ παιχνιδιάρα, χωρίς να προσπαθεί να είναι η μητέρα του. Ήταν απλώς φιλική και διασκεδαστική, και αυτό είναι ό,τι μπορείς να ζητήσεις. Καθίσαμε στην πισίνα στο σπίτι του στο Malibu και μετά πήγαμε σε ένα μικρό πάρτι πιο πάνω. Όλοι μαζί κάναμε παρέα. Ήταν υπέροχο!».

Και η Katy Perry έχει εκφράσει κατά καιρούς την αγάπη της για τη Miranda Kerr. Μάλιστα, το 2023 στα social media είχε γράψει ότι η Kerr είναι η «sister from another mister», δηλαδή, «αδερφή από άλλο πατέρα».

