ΕΔΕ για την επίθεση των ΜΑΤ στα Εξάρχεια: Καταγγελίες για απρόκλητη βία σε θαμώνες ΒΙΝΤΕΟ

Νέα καταγγελία για απρόκλητη αστυνομική βία στα Εξάρχεια ερευνάται από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει δυνάμεις των ΜΑΤ να επιτίθενται σε θαμώνες καταστήματος στη συμβολή των οδών Κολέττη και Μεσολογγίου, το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη λήξη συγκέντρωσης για τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του Κυριάκου Ξυμητήρη.

Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) που διατάχθηκε αφορά «φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες» αστυνομικών της Υ.Α.Τ., οι οποίες φέρονται να εκτυλίχθηκαν έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά τη λήξη της συγκέντρωσης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Romanos Lioutas (@romanos.l)

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram, γίνεται λόγος για «δεύτερη απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ σε άτομο με προσθετικό μέλος και σε άτομα που καθόντουσαν στα γύρω μπαρ». Οι εικόνες, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, καταγράφηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σε ώρα που η περιοχή είχε αρχίσει να ησυχάζει από τα επεισόδια που είχαν προηγηθεί.

Η επίθεση με γροθιές σε κοπέλες και αγόρια που κάθονταν και τους κοίταγαν και διαμαρτυρήθηκαν για τους τσαμπουκάδες σε ότι κινούταν.#antireport #Athens pic.twitter.com/jwUpqP4jzw — μπερναμπέο (@bernabeo2022) October 31, 2025

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής σημειώθηκαν έντονες συγκρούσεις στο κέντρο της Αθήνας, μετά την πορεία στη μνήμη του Κυριάκου Ξυμητήρη. Ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε αστυνομικές δυνάμεις στη συμβολή Πανεπιστημίου και Εμμανουήλ Μπενάκη με καδρόνια και φωτοβολίδες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις αστυνομικοί, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε πέντε συλλήψεις.

