ΕΔΕ για την επίθεση των ΜΑΤ στα Εξάρχεια: Καταγγελίες για απρόκλητη βία σε θαμώνες ΒΙΝΤΕΟ

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που εμφανίζει αστυνομικούς των ΜΑΤ να επιτίθενται σε πολίτες έξω από κατάστημα στα Εξάρχεια, το βράδυ της Παρασκευής.

ΕΔΕ για την επίθεση των ΜΑΤ στα Εξάρχεια: Καταγγελίες για απρόκλητη βία σε θαμώνες ΒΙΝΤΕΟ Φωτογραφία αρχείου
01 Νοέ. 2025 14:12
Pelop News

Νέα καταγγελία για απρόκλητη αστυνομική βία στα Εξάρχεια ερευνάται από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει δυνάμεις των ΜΑΤ να επιτίθενται σε θαμώνες καταστήματος στη συμβολή των οδών Κολέττη και Μεσολογγίου, το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη λήξη συγκέντρωσης για τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του Κυριάκου Ξυμητήρη.

Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) που διατάχθηκε αφορά «φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες» αστυνομικών της Υ.Α.Τ., οι οποίες φέρονται να εκτυλίχθηκαν έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά τη λήξη της συγκέντρωσης.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Romanos Lioutas (@romanos.l)

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram, γίνεται λόγος για «δεύτερη απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ σε άτομο με προσθετικό μέλος και σε άτομα που καθόντουσαν στα γύρω μπαρ». Οι εικόνες, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, καταγράφηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σε ώρα που η περιοχή είχε αρχίσει να ησυχάζει από τα επεισόδια που είχαν προηγηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Παρασκευής σημειώθηκαν έντονες συγκρούσεις στο κέντρο της Αθήνας, μετά την πορεία στη μνήμη του Κυριάκου Ξυμητήρη. Ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε αστυνομικές δυνάμεις στη συμβολή Πανεπιστημίου και Εμμανουήλ Μπενάκη με καδρόνια και φωτοβολίδες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις αστυνομικοί, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε πέντε συλλήψεις.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:48 Χανιά: Προφυλακιστέος ο 23χρονος για τη δολοφονία στο Έλος Κισσάμου – «Νόμιζα ότι θα τραβήξει όπλο» είπε στην απολογία του
15:36 Βάσω Λασκαράκη: «Μαζευτήκαμε σπίτι με πίτσες και σουβλάκια για την πρεμιέρα του “Σόι σου”»
15:29 Μπλακ άουτ στο κέντρο της Πάτρας: Άδειασαν οι καφετέριες της Ρήγα Φεραίου ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
15:24 Στο λιμάνι του Πειραιά «δέσαν» οι μηχανότρατες: Διαμαρτυρία των αλιέων για τα θαλάσσια πάρκα
15:13 ΕΛΤΑ: Ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών – Σήμερα οι ανακοινώσεις για τον εκσυγχρονισμό τους
15:12 Δ. Τσιόδρας από το «Agrown 2025»: «Οι πυλώνες της ΚΑΠ και προκλήσεις για παρόν και μέλλον»
15:00 Ιορδανία και Γερμανία: Η διεθνής δύναμη στη Γάζα πρέπει να έχει εντολή από τον ΟΗΕ
14:48 Μαρινάκης: «Κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς ΕΛΤΑ – Καμία απώλεια θέσεων για μόνιμους υπαλλήλους»
14:40 Βορίζια Ηρακλείου: Βροχή από 2.000 σφαίρες, τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες – Φούντωσε βεντέτα – Στην Κρήτη ο αρχηγός της ΕΛΑΣ ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Σαλαμίνα: «Ήταν ανήμπορη να παλέψει – Τη σκότωσαν με τον χειρότερο τρόπο» λέει η κόρη της 75χρονης που δολοφονήθηκε
14:24 Η Χορολογική Εταιρεία Πατρών γιορτάζει 30 χρόνια δημιουργίας με το 25ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Μελών
14:12 ΕΔΕ για την επίθεση των ΜΑΤ στα Εξάρχεια: Καταγγελίες για απρόκλητη βία σε θαμώνες ΒΙΝΤΕΟ
14:06 Στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το πρόγραμμά της και οι πρώτες εμφανίσεις στην Ελλάδα
14:00 Αργυρώ Ζέρβα στο «Agrown 2025»: «Συντονισμένη στρατηγική και νέες υποδομές για έναν σύγχρονο αγροτικό τομέα»
13:48 Αντώνης Σαμαράς: «Η απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να επανεξεταστεί»
13:36 Η Χάιντι Κλουμ ως επιβλητική Μέδουσα: Η «βασίλισσα του Halloween» εμπνεύστηκε από την ελληνική μυθολογία
13:30 Πάτρα: Η Ξερόλακκα «μίλησε» με την πρώτη βροχή – Πλημμύρισε λάσπη και αφρούς ΦΩΤΟ
13:24 Θ. Κοντογεώργης: «Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, θεσμική κανονικότητα και κυβερνητική υπευθυνότητα»
13:12 Ακριβότερο ρεύμα φέρνει ο Νοέμβριος: Πώς διαμορφώνονται τα νέα «πράσινα» τιμολόγια
13:00 Μικροποσότητες κάνναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί σε Πάτρα και Αμαλιάδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 01-02/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ