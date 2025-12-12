Εφετείο: Σήμερα η εισαγγελική πρόταση στη δίκη Χρυσής Αυγής

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έκδοση αμετάκλητης απόφασης της Δικαιοσύνης για τη Χρυσή Αυγή σήμερα, Παρασκευή 12/12/2025 με την πρόταση της εισαγγελέως της Έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κυριακής Στεφανάτου επί των κατηγοριών.

Η κυρία Στεφανάτου, μετά από σχεδόν 200 συνεδριάσεις που ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2022, σήμερα το πρωί αναμένεται να λάβει τον λόγο για να εκθέσει τη νομική άποψη που σχημάτισε μετά τη μελέτη του ογκώδους υλικού της υπόθεσης, που αντίστοιχή της δεν έχει απασχολήσει ποτέ την ελληνική Δικαιοσύνη.

Ποτέ άλλοτε δεν βρέθηκε στο εδώλιο ολόκληρη η κοινοβουλευτική ομάδα και μέλη ενός κόμματος, που μάλιστα εισήλθε και ως τρίτη δύναμη στη Βουλή το 2012, κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση. Μία οργάνωση που της χρεώνεται η δολοφονία του Παύλου Φύσσα τον Σεπτέμβριο του 2013 και η απόπειρα δολοφονίας του Αιγύπτιου αλιεργάτη Αμπουζίντ Εμπάρακ τον Ιούνιο του 2012, καθώς και σωρεία βίαιων επεισοδίων, κάποιες εκ των οποίων έχουν κριθεί ήδη από τη Δικαιοσύνη.

Η αγόρευση της κυρίας Στεφανάτου, αν και δεν δεσμεύει το δικαστήριο στην κρίση του για τους 42 κατηγορούμενους, έχει ποινική και νομική αξία.

Με την αγόρευσή της η εισαγγελική λειτουργός θα αναδείξει ζητήματα που έχουν ιδιαίτερο βάρος κατά την εκτίμησή της, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση στην επί της ενοχής ή μη και ποιων εκ των κατηγορουμένων απόφαση. Ενδιαφέρον έχει αν η εισαγγελική λειτουργός θα δεχθεί την ομόφωνη πρωτόδικη απόφαση που έκρινε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση υπό τον μανδύα πολιτικού κόμματος ή αν θα προσχωρήσει στη θέση που είχε διατυπώσει η συνάδελφός της, στην πρώτη δίκη, η οποία έκρινε ότι δεν υφίσταται εγκληματική οργάνωση και ότι τα σοβαρότατα αδικήματα κατά ζωής, που χρεώνονται στη Χρυσή Αυγή, ήταν μεμονωμένες ενέργειες ασύνδετες τόσο από τη λειτουργία δομημένης και με ιεραρχία οργάνωσης όσο και με το ναζιστικό ιδεολογικό υπόβαθρο της.

Η νομική άποψη της εισαγγελικής λειτουργού είναι σημαντική και για τους κατηγορούμενους που δεν κρίνεται μόνο η δική τους έφεση για μείωση της ποινής τους αλλά και η έφεση του εισαγγελέα Στέλιου Κωσταρέλλου, αναπληρωτή στην πρώτη δίκη, που ζητά μεγαλύτερη ποινή.

Η εισαγγελική έφεση αφορά στις ποινές που επιβλήθηκαν σε συνολικά δώδεκα κατηγορούμενους. Πρόκειται για την ηγεσία της οργάνωσης, δηλαδή τους επτά πρώην βουλευτές καταδικασθέντες ως διευθύνοντες την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, καθώς και τους πέντε που καταδικάστηκαν ως μέλη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του Αιγύπτιου αλιεργάτη Αμπουζίντ Εμπάρακ τον Ιούνιο του 2012 στο Ικόνιο Περάματος.

Για ποιους ζητά ο εισαγγελέας αύξηση των ποινών

Ο εισαγγελέας ζητά αύξηση των ποινών για τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής Νίκο Μιχαλολιάκο και τα στελέχη του κόμματος Ηλία Κασιδιάρη, Χρήστο Παππά, Ιωάννη Λαγό, Γιώργο Γερμενή, Ηλία Παναγιώταρο (καταδικασμένοι όλοι σε κάθειρξη τουλάχιστον 13 ετών) και Αρτέμη Ματθαιόπουλο που καταδικάστηκε σε 10ετή κάθειρξη. Αύξηση ζητά επίσης και για τους πέντε καταδικασθέντες για την άγρια επίθεση στο σπίτι των Αιγυπτίων ψαράδων, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής της Τοπικής Οργάνωσης Περάματος.

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων κρίνει συνολικά 42 κατηγορούμενους. Από αυτούς η πλειονότητα οδηγήθηκε στη φυλακή, με απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου τον Οκτώβριο του 2020. Οι περισσότεροι βρίσκονται πλέον εκτός φυλακής, πλην του ισοβίτη Γιώργου Ρουπακιά. Κρατούμενοι παραμένουν επίσης οι Ηλίας Κασιδιάρης και Γιάννης Λαγός.

Στη δίκη είναι κατηγορούμενοι για εγκληματική οργάνωση η 18μελής κοινοβουλευτική ομάδα που είχε εκλεγεί το 2012 με τη Χρυσή Αυγή. Πλην των επτά που έχουν καταδικαστεί για Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δικάζονται και άλλοι 11 πρώην βουλευτές που έχουν καταδικαστεί για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Μεταξύ των τελευταίων, η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου Ελένη Ζαρούλια, ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ο Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης κ.ά, στους οποίους οι πρωτόδικες ποινές ξεκινούν από τα 5 και φθάνουν τα 7 έτη.

Δικάζονται επίσης συνολικά άλλα 24 πρόσωπα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Από αυτούς πολλοί, μεταξύ των οποίων οι δύο πυρηνάρχες της Χρυσής Αυγής σε Νίκαια και Πέραμα, βαρύνονται επιπλέον είτε με τη δολοφονία του 34χρονου Παύλου Φύσσα, είτε με την απόπειρα ανθρωποκτονίας του Αιγύπτιου αλιεργάτη.

Η εισαγγελική πρόταση καλείται να κρίνει τρία κακουργήματα.

Οι κατηγορίες αφορούν την ιεραρχική δομή και βίαιη δράση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, στο πλαίσιο της οποίας, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, διαπράχθηκαν τα άλλα δύο κακουργήματα.

Πρόκειται για:

Τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, αργά τη νύχτα της 17ης Σεπτεμβρίου 2013 από ομάδα μελών, τάγμα εφόδου της Τοπικής Οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, οι οποίοι διευκόλυναν το στέλεχος της οργάνωσης Γιώργο Ρουπακιά να πλήξει θανάσιμα με μαχαίρι τον μουσικό. Η δολοφονία, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, ήταν «στοχευμένο και οργανωμένο σχέδιο επίθεσης σε βάρος του» καθώς «ο Παύλος Φύσσας ήταν στόχος της Χρυσής Αυγής στην περιοχή του Πειραιά». Για τη δολοφονία του 34χρονου μουσικού λογοδοτούν ο Γιώργος Ρουπακιάς, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό σε ισόβια και 14 έτη κάθειρξης, και άλλοι 15 κατηγορούμενοι, καταδικασμένοι σε ποινές κάθειρξης από 7 έως και 10 έτη. Μεταξύ των καταδικασθέντων είναι και ο «πυρηνάρχης» της Νίκαιας Γιώργος Πατέλης.

Την απόπειρα δολοφονίας του Αιγύπτιου αλιεργάτη Αμπουζίντ Εμπάρακ στις 12 Ιουνίου 2012, όταν τάγμα εφόδου που απαρτίζονταν από μέλη τής Τοπικής της ΧΑ Περάματος εισέβαλαν χαράματα στο σπίτι του θύματος και επιτέθηκαν στον ίδιο και σε άλλους συμπατριώτες του που κοιμόνταν. Ο αλιεργάτης τραυματίστηκε πολύ σοβαρά καθώς τον χτύπησαν με κοντάρια και λοστούς στο κεφάλι. Σε πρώτο βαθμό για την άγρια επίθεση καταδικάστηκαν 5 κατηγορούμενοι σε ποινές πρόσκαιρης κάθειρξης 7 έως 10 ετών.

Μεταξύ των καταδικασθέντων είναι και ο πυρηνάρχης Περάματος Αναστάσιος Πανταζής

Το δικαστήριο εξέτασε εξαντλητικά τη συνολική δράση της Χρυσής Αυγής ως δομημένης και οργανωμένης ομάδας που επέλεγε στόχους-θύματα με κριτήρια προερχόμενα από τη ναζιστική ιδεολογία. Έτσι στο ακροατήριο επανήλθαν εγκλήματα όπως η ανθρωποκτονία του Πακιστανού εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν, η απόπειρα ανθρωποκτονίας του φοιτητή Δημήτρη Κουσουρή, οι επιθέσεις κατά των μελών κοινωνικών χώρων (Αντίπνοια, Συνεργείο κ.λπ.) και άλλες ενέργειες που κατά την κατηγορία, είναι απόρροια μιας εγκληματικής δομής που με συγκεκριμένα ιδεολογικά κριτήρια επέλεγε θύματα είτε γιατί ήταν αντίπαλοί της όπως ο Φύσσας, είτε γιατί ήταν «μελαμψοί», όπως έχει καταθέσει ένα εκ των θυμάτων.

Στην πρώτη δίκη, υπήρχε ακόμη μία υπόθεση εγκληματικής δράσης η οποία αφορούσε την επίθεση μελών της Χρυσής Αυγής σε βάρος αφισοκολλητών του ΚΚΕ στις 12 Σεπτεμβρίου 2013 στο Πέραμα, από την οποία είχαν τραυματιστεί εννέα άτομα. Η υπόθεση είχε εισαχθεί ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, ωστόσο με την πρωτόδικη απόφαση η κατηγορία μετατράπηκε στο πλημμέλημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης το οποίο παραγράφηκε λόγο παρέλευσης 8ετίας.

Η πλειονότητα των κατηγορουμένων -κάποιοι εκ των οποίων ουσιαστικά έχουν εκτίσει τις ποινές τους- επέλεξε να μην βρεθεί ούτε μία μέρα στο δικαστήριο. Πολλοί επίσης δεν προσήλθαν ούτε να απολογηθούν. Μεταξύ αυτών και ο Γιώργος Ρουπακιάς που δεν ζήτησε μεταγωγή του στη δίκη για να απολογηθεί. Ο Ρουπακιάς απέστειλε επιστολή «συγγνώμης» στο δικαστήριο την τελευταία ημέρα της αποδεικτικής διαδικασίας.

Ενόψει της εισαγγελικής αγόρευσης δεκάδες σωματεία και φορείς απευθύνουν κάλεσμα στους πολίτες να συγκεντρωθούν το πρωί στο Εφετείο. Και η μητέρα του Παύλου Φύσσα απηύθυνε κάλεσμα: «Σας θέλω πάλι όλους δίπλα μου» λέει η Μάγδα Φύσσα.

Πηγή: newsbeast.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



