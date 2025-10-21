«Εφηβεία και Εξαρτήσεις»: Ισχυρό μήνυμα πρόληψης από την Αχαΐα – 200 συμμετέχοντες στην ημερίδα του «Καλλίπολις» ΦΩΤΟ

Στην κατάμεστη αίθουσα του My Way Hotel, περισσότεροι από 200 εκπαιδευτικοί, γονείς, φοιτητές και πολίτες συμμετείχαν στην ημερίδα με θέμα «Εφηβεία & εξαρτήσεις: μια πρόκληση που δεν επιτρέπει πειραματισμούς!», η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025.

Τη διοργάνωση ανέλαβαν η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, μέσω της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας, και το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις», που λειτουργεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης & Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων (Ε.Ο.Π.Α.Ε.).

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και πρόεδρος του Δ.Σ. του «Καλλίπολις» Άννα Μαστοράκου, στον χαιρετισμό της, εξήρε το δίκτυο συνεργασίας μεταξύ του Κέντρου και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, επισημαίνοντας πως η Περιφέρεια θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά δράσεις πρόληψης και ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης των νέων.

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Γιώργος Παπατσίμπας, υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης τέτοιων προγραμμάτων που ενισχύουν τον ρόλο των εκπαιδευτικών και των μαθητών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Ο επιστημονικά υπεύθυνος της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» και γραμματέας του Δ.Σ. του «Καλλίπολις» Βασίλης Πασσάς στάθηκε στη σημασία της φιλοσοφίας της πρόληψης, που αντιμετωπίζει τη σχολική κοινότητα ως ενιαίο σύνολο και προάγει ένα συνεργατικό και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Η επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης «Καλλίπολις» Ιωάννα Ζορμπά παρουσίασε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του δικτύου σχολείων «ΕΠΙΛΕΓΩ (=) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – Ζω χωρίς Εξαρτήσεις!», το οποίο υλοποιήθηκε το 2024–2025 σε 44 Γυμνάσια και Λύκεια της Αχαΐας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι μαθητές αξιολόγησαν το πρόγραμμα ως εξαιρετικά ωφέλιμο, ενώ και οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι συνέβαλε ουσιαστικά στην ενδυνάμωση του ρόλου τους και ζήτησαν να συνεχιστεί.

Η υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ιωάννα Θωμοπούλου, τόνισε ότι το δίκτυο σχολείων θα συνεχίσει και τη φετινή χρονιά με νέες δράσεις ευαισθητοποίησης για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, βασισμένες στα θετικά αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η ομιλία της Ιουλίας Μπάφη, επιστημονικά υπεύθυνης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), η οποία παρουσίασε στοιχεία από την πανευρωπαϊκή έρευνα ESPAD 2024, που αποτυπώνει τις τάσεις στη χρήση ουσιών, τον στοιχηματισμό και την υπερβολική χρήση διαδικτύου στους μαθητές Λυκείου.

Η κ. Μπάφη ανέδειξε το παράδειγμα της Αχαΐας ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά στην Ελλάδα, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας επιστημόνων, σχολείων και φορέων πρόληψης.

Η ημερίδα έκλεισε με ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της δράσης, αλλά και με την κοινή δέσμευση για συνέχιση της προσπάθειας ενίσχυσης της πρόληψης και της ψυχικής ανθεκτικότητας των εφήβων.

