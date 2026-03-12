ΕΥΠ: 19 σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις σε ένα χρόνο – Τι αναφέρει η ετήσια έκθεση

Σημαντικές προκλήσεις για την ασφάλεια της χώρας καταγράφει η ετήσια έκθεση της Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) για την περίοδο Σεπτέμβριος 2024 – Δεκέμβριος 2025, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα και αποτυπώνει τις εξελίξεις στο γεωπολιτικό περιβάλλον, την κυβερνοασφάλεια και τις μεταναστευτικές ροές.

Στις περίπου 30 σελίδες της έκθεσης γίνεται εκτενής αναφορά στις διεθνείς συγκρούσεις, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και στη Γάζα, καθώς και στις πιθανές επιπτώσεις τους για την Ελλάδα. Όπως επισημαίνεται, η υπηρεσία ενίσχυσε την παρακολούθηση πιθανών απειλών, καταγράφοντας επιτυχίες στην αποτροπή κατασκοπευτικών ενεργειών σε σημαντικά ελληνικά λιμάνια, αλλά και στην αντιμετώπιση σχεδίων χειραγώγησης πληροφοριών.

Αυξημένες κυβερνοεπιθέσεις σε δημόσιες υποδομές

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας. Σύμφωνα με την έκθεση, μέσα σε έναν χρόνο καταγράφηκαν 19 σοβαρές ηλεκτρονικές επιθέσεις που στόχευαν υποδομές πληροφορικής δημόσιων φορέων. Παράλληλα, σημειώθηκαν έξι περιστατικά επιθέσεων τύπου «ransomware», κατά τα οποία χάκερ εισέβαλαν σε συστήματα και ζήτησαν λύτρα, καθώς και έξι περιπτώσεις υποκλοπής ηλεκτρονικών μηνυμάτων και προσωπικών δεδομένων.

Η ΕΥΠ αναφέρει ότι έχει εντοπίσει και ταυτοποιήσει ομάδες χάκερ που δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα, οι οποίες φέρονται να υποστηρίζονται από κρατικούς ή μη κρατικούς παράγοντες άλλων χωρών. Το 2025 μάλιστα καταγράφηκαν επιθέσεις που στόχευαν ακόμη και την αλυσίδα εφοδιασμού.

Online παιχνίδια ως μέσο στρατολόγησης

Στο κεφάλαιο που αφορά την τρομοκρατία στην ψηφιακή εποχή επισημαίνεται μια νέα ανησυχητική τάση: η χρήση online παιχνιδιών και εικονικών κοινοτήτων για την προσέγγιση και στρατολόγηση νεαρών ατόμων από ακραίες ομάδες.

Όπως σημειώνεται, η αλληλεπίδραση μεταξύ κατασκοπείας, τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος δημιουργεί ένα σύνθετο πλέγμα απειλών, καθώς εγκληματικά δίκτυα συχνά λειτουργούν ως «εντολοδόχοι» τρίτων δρώντων για συλλογή πληροφοριών, εντοπισμό στόχων ή χρηματοδότηση παράνομων ενεργειών.

Αλλαγή στις μεταναστευτικές διαδρομές

Η έκθεση καταγράφει επίσης μεταβολές στις μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα. Το 2025 σημειώθηκε σημαντική μείωση των αφίξεων μεταναστών από την Τουρκία, ωστόσο παρατηρήθηκε εντυπωσιακή αύξηση κατά 304% στις αφίξεις από τη Λιβύη.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την ΕΥΠ, επιβεβαιώνει την ανάδειξη της διαδρομής Λιβύη – Κρήτη ως βασικού περάσματος για τη μετακίνηση μεταναστών από την Αφρική προς την Ευρώπη.

Οι κίνδυνοι του σκοτεινού διαδικτύου

Τέλος, στην έκθεση γίνεται αναφορά και στο λεγόμενο σκοτεινό διαδίκτυο, όπου λειτουργούν πλατφόρμες που προσφέρουν υπηρεσίες κυβερνοεπιθέσεων προς μίσθωση, διακινούν κακόβουλο λογισμικό και παρέχουν πρόσβαση σε κλεμμένα δεδομένα.

Όπως επισημαίνεται, τέτοιες υπηρεσίες είναι πλέον προσβάσιμες ακόμη και σε άτομα χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των πιθανών απειλών για κράτη, οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Δείτε ολόκληρη την ετήσια έκθεση της ΕΥΠ εδώ.

