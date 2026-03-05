Έφτασαν οι συστοιχίες Patriot στην Κάρπαθο

Η Ελλάδα ενισχύει την αεράμυνα με Patriot στην Κάρπαθο απέναντι σε απειλές Ιράν

Έφτασαν οι συστοιχίες Patriot στην Κάρπαθο
05 Μαρ. 2026 10:15
Pelop News

Έφτασε στην Κάρπαθο η συστοιχία πυραύλων Patriot, ενισχύοντας σημαντικά την ελληνική αντιαεροπορική άμυνα εν μέσω της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των απειλών από το Ιράν για αντίποινα κατά αμερικανικών στόχων.

@george_68kosgmail.com

Έφθασε στην Κάρπαθο η συστοιχία πυραύλων του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot , που ενισχύει την ελληνική αεραμυνα απέναντι στις απειλές του Ιράν για χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους σε αντίποινα για τις αμερικανοισραηλινές επιθέσεις. Στρατιωτικά οχήματα με το αντιαεροπορικό σύστημα πέρασαν από τον κεντρικό δρόμο του νησιού για να τοποθετηθούν στα σημεία που έχουν προεπιλεγεί.

♬ πρωτότυπος ήχος – Γιώργος Βενέρης

Η ανάπτυξη των Patriot στην Κάρπαθο προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία, η οποία επιμένει στη θέση της περί «αποστρατιωτικοποίησης» των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Η τουρκική εφημερίδα Sozcu χαρακτηρίζει την κίνηση «νέα πρόκληση» και «παραβίαση», σημειώνοντας:

«Δεκάδες συστοιχίες Patriot που έδωσε η Ουάσιγκτον τοποθετήθηκαν στο νησί της Καρπάθου. Η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ απέκτησε νέα διάσταση με τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Η Ελλάδα εξόπλισε την Κάρπαθο –όπου απαγορεύεται να υπάρχουν όπλα– με πρόσχημα τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, στρέφοντας τα συστήματα προς την Τουρκία. Το νησί βρίσκεται σε απόσταση μόλις 100 χιλιομέτρων από τα τουρκικά παράλια».

Διαβάστε επίσης: Επαναπατρισμός Ελλήνων από Μέση Ανατολή: Επέστρεψαν 162 πολίτες, το ΥΠΕΞ έτοιμο για νέες επιχειρήσεις

Η Αθήνα υπερασπίζεται την ανάπτυξη ως προληπτικό μέτρο ενίσχυσης της αεράμυνας έναντι πιθανών απειλών, στο πλαίσιο των ευρύτερων εξελίξεων στην περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:45 Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν–Μητσοτάκη: Συντονισμός για Κύπρο και ασφάλεια ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα
13:41 σπιράλ: «Ακέφαλο για έναν χρόνο το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας – Χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή και το 2026»
13:39 Γ’ Εθνική: Αναβλήθηκε η κλήρωση play offs και play outs
13:37 «Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου, είναι αθώα και αξίζουν την ειρήνη», συγκλονίζει ο Ταρέμι
13:34 «Yunan»: Η βραβευμένη ταινία του Ameer Fakher Eldin προβάλλεται από την Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας
13:30 Αστικό λεωφορείο παρέσυρε ηλικιωμένο, δυο επιβάτες τραυματίες
13:28 Δυτική Αχαΐα: Υπόμνημα Αλεξόπουλου στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τα προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων
13:23 Υπόθεση Μουρτζούκου: Οι ψυχίατροι κρίνουν ότι είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της – Κόλαφος το πόρισμα
13:17 Ο Mikeius φέρνει την παράσταση «Incorrect» στην Πάτρα
13:14 Άνοδος πάνω από 50% σε μία εβδομάδα στο Φυσικό Αέριο! Στα 50,07 ευρώ η μεγαβατώρα λόγω Ορμούζ
13:08 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Μητσοτάκης: Ομιλία στην εκδήλωση για τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου στο ΕΣΥ
13:07 «Είναι πολύ νωρίς ακόμη, δεν έχουμε παίξει τα τελευταία μας χαρτιά» ο Ακύλας για τα προγνωστικά στα στοιχήματα της Eurovision
13:04 Συλλυπητήριο μήνυμα Κατσανιώτη για την απώλεια του π. Αθανασίου Παπανδρέου
13:00 Ο υποψήφιος πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας Φίλιππος Παπαγεωργίου στην “Π”: «Χρειάζεται επανεκκίνηση»
12:59 ΑΑΔΕ: Οφειλές και πρόστιμα 109,5 εκατ. ευρώ σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ΙΧ που είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας
12:53 Αμαλιάδα: Ξεκινά το νέο Διοικητήριο στη Σοχιά – «Πράσινο φως» για το έργο άνω των 6 εκατ. ευρώ
12:50 Σοκ στον Ολυμπιακό, νοκ-άουτ δυο βασικοί για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
12:46 Πατρινό Καρναβάλι: 1.300 μαθητές και ενήλικες γνώρισαν στο Πετρωτό πώς φτιάχνονται τα άρματα
12:37 Τα τρία ελαφρυντικά που ζήτησε ο Νίκος Μιχαλολιάκος στη δίκη της Χρυσής Αυγής
12:32 Συναγερμός στην Κύπρο: Μήνυμα στους κατοίκους στο Ακρωτήρι να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία ΝΕΟΤΕΡΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ