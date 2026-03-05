Έφτασαν οι συστοιχίες Patriot στην Κάρπαθο

Έφτασε στην Κάρπαθο η συστοιχία πυραύλων Patriot, ενισχύοντας σημαντικά την ελληνική αντιαεροπορική άμυνα εν μέσω της κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των απειλών από το Ιράν για αντίποινα κατά αμερικανικών στόχων.

Έφθασε στην Κάρπαθο η συστοιχία πυραύλων του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot , που ενισχύει την ελληνική αεραμυνα απέναντι στις απειλές του Ιράν για χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους σε αντίποινα για τις αμερικανοισραηλινές επιθέσεις. Στρατιωτικά οχήματα με το αντιαεροπορικό σύστημα πέρασαν από τον κεντρικό δρόμο του νησιού για να τοποθετηθούν στα σημεία που έχουν προεπιλεγεί.

Η ανάπτυξη των Patriot στην Κάρπαθο προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία, η οποία επιμένει στη θέση της περί «αποστρατιωτικοποίησης» των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Η τουρκική εφημερίδα Sozcu χαρακτηρίζει την κίνηση «νέα πρόκληση» και «παραβίαση», σημειώνοντας:

«Δεκάδες συστοιχίες Patriot που έδωσε η Ουάσιγκτον τοποθετήθηκαν στο νησί της Καρπάθου. Η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ απέκτησε νέα διάσταση με τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Η Ελλάδα εξόπλισε την Κάρπαθο –όπου απαγορεύεται να υπάρχουν όπλα– με πρόσχημα τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, στρέφοντας τα συστήματα προς την Τουρκία. Το νησί βρίσκεται σε απόσταση μόλις 100 χιλιομέτρων από τα τουρκικά παράλια».

Η Αθήνα υπερασπίζεται την ανάπτυξη ως προληπτικό μέτρο ενίσχυσης της αεράμυνας έναντι πιθανών απειλών, στο πλαίσιο των ευρύτερων εξελίξεων στην περιοχή.

