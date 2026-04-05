Έγινε viral ο αδερφός του Γιόκιτς – Παραλίγο να «αρπάξει» φίλαθλο των Σπερς ΒΙΝΤΕΟ

Ο Στραχίνια βρέθηκε στο Κολοράντο για να στηρίξει τον «Τζόκερ» και έγινε πρωταγωνιστής όταν ένας οπαδός των Σπερς γέλασε ειρωνικά με φάουλ που κέρδισε ο Γιόκιτς. Ο αδερφός του Σέρβου σέντερ δεν έκρυψε τον θυμό του και έβαλε αμέσως φωνές στον φίλαθλο, υπερασπίζοντας τον αδερφό του.

05 Απρ. 2026 21:30
Οι Ντένβερ Νάγκετς πανηγύρισαν μια εντυπωσιακή νίκη επί των Σαν Αντόνιο Σπερς με 136-134 στην παράταση, σε ένα παιχνίδι που ξεχώρισε για τη μονομαχία ανάμεσα στους υποψήφιους MVP, Νίκολα Γιόκιτς και Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Παρόλα αυτά, εκείνος που τράβηξε τα βλέμματα δεν ήταν κάποιος παίκτης στο παρκέ, αλλά ο αδερφός του Γιόκιτς, Στραχίνια.

Ο Στραχίνια βρέθηκε στο Κολοράντο για να στηρίξει τον «Τζόκερ» και έγινε πρωταγωνιστής όταν ένας οπαδός των Σπερς γέλασε ειρωνικά με φάουλ που κέρδισε ο Γιόκιτς. Ο αδερφός του Σέρβου σέντερ δεν έκρυψε τον θυμό του και έβαλε αμέσως φωνές στον φίλαθλο, υπερασπίζοντας τον αδερφό του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Στραχίνια παίρνει το μέρος του Γιόκιτς σε έντονες στιγμές. Στο παρελθόν είχε βγει μπροστά σε επεισόδιο του Νίκολα με τον Μόρρις, ενώ έχει και δύο συλλήψεις για βιαιοπραγία.

Η παρουσία του Στραχίνια στο γήπεδο υπενθύμισε πόσο δεμένοι είναι οι δύο αδερφοί, με τον νεαρό να αποδεικνύει ότι δεν αφήνει κανέναν να αμφισβητήσει τον Γιόκιτς, ούτε καν τους φιλάθλους των αντιπάλων.

