Έγκλημα στη Φοινικούντα: Αρνείται πως πυροβόλησε ο φερόμενος εκτελεστής - 6ωρη κατάθεση στην ανακρίτρια
19 Οκτ. 2025 20:20
Pelop News

Από τις 14.00 το μεσημέρι της Κυριακής (19/10/25) κατέθετε στην ανακρίτρια Καλαμάτας ο φερόμενος ως εκτελεστής, στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας, τονίζοντας ότι δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε τα θύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος είπε ότι δεν είχε όπλο, δεν πυροβόλησε και δεν είχε πάει ποτέ ξανά στη Φοινικούντα. Για να πείσει για τα λεγόμενά του, «πατούσε» συνεχώς στο γεγονός ότι δεν βρέθηκε πυρίτιδα στα ρούχα του. Ανέφερε επίσης ότι είχαν πάει μαζί με τον άλλον 22χρονο μόνο για εκβιασμό.

Ο 22χρονος έχει δώσει στην Αστυνομία τόσο το τηλέφωνό του όσο και την ταυτότητά του με την οποία ενοικίαζε το διαμέρισμα στην Καλαμάτα. Ο ίδιος, σε όλους τους τόνους, αμφισβητεί την αναγνώρισή του από τον ανιψιό του θύματος, ως τον άνθρωπο που δολοφόνησε τα δύο θύματα: Τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του κάμπινγκ.

Δείχνει τον -μέχρι πρότινος- φίλο του, ως εκείνον που μπήκε στο κάμπινγκ και στη ρεσεψιόν που έγιναν όλα… Ο φίλος του, που υπενθυμίζεται ότι παραδόθηκε στην Αστυνομία και φέρεται να είναι ο συνεργός, είναι ο επόμενος που μπήκε στο γραφείο της ανακρίτριας, για να δώσει τη δική του εκδοχή για το τι πραγματικά συνέβη στη Φοινικούντα.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί έχουν πάρει πλέον το πράσινο φως, για να εξετάσουν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων, για το διάστημα των τελευταίων 2 μηνών.
