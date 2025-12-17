Είχε «ρημάξει» φορτηγά σε Ρίο και Μανωλάδα – αφαίρεσε ευρώ, δολάρια και αντικείμενα αξίας

Σοβαρή υπόθεση διακεκριμένων κλοπών εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, με κατηγορούμενο άνδρα που φέρεται να αφαίρεσε μεγάλα χρηματικά ποσά και αντικείμενα αξίας από σταθμευμένα φορτηγά σε δύο διαφορετικές περιοχές.

17 Δεκ. 2025 13:02
Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν χθες το βράδυ στην Πάτρα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες κλοπές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος προχθές το πρωί, στην περιοχή του Ρίου Πατρών, αφαίρεσε από σταθμευμένο ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό ένα τσαντάκι, το οποίο περιείχε 4.000 ευρώ, 5.000 δολάρια, τρεις τραπεζικές κάρτες και έγγραφα.

Λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Μανωλάδας, φέρεται να αφαίρεσε από άλλο σταθμευμένο φορτηγό το χρηματικό ποσό των 1.300 ευρώ, μία αλυσίδα αξίας 300 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και έγγραφα.

Για τη διερεύνηση των υποθέσεων πραγματοποιήθηκαν ενδελεχείς έρευνες από τους αστυνομικούς, οι οποίες οδήγησαν στην ταυτοποίηση των στοιχείων του δράστη και τελικά στη σύλληψή του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

