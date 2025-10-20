«Είμαι αστυνομικός και ανεβάζω ένα βίντεο στο οποίο ο πρώην μου, εν ενεργεία αστυνομικός, με ξυλοκοπεί», σοβαρή καταγγελία

Τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία αστυνομικό, η οποία καταγγέλλει ότι κακοποιήθηκε από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό, μέσα σε κέντρο διασκέδασης, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Στο οπτικό υλικό, που περιλαμβάνει πλάνα από όσα διαδραματίστηκαν στο νυχτερινό κέντρο, η νεαρή αστυνομικός προβαίνει σε σοβαρές καταγγελίες για κακοποίηση από τον πρώην σύντροφό της.

«Είμαι αστυνομικός και ανεβάζω ένα βίντεο στο οποίο ο πρώην μου, επίσης εν ενεργεία αστυνομικός, με ξυλοκοπεί και με κλοτσάει στο πάτωμα μέσα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, ενώ κανείς δεν κάνει τίποτα.

Του έχω κάνει ήδη μήνυση στο παρελθόν για απειλές, ξυλοδαρμό και revenge porn, γιατί έστελνε βίντεο από ερωτικές μας στιγμές σε ομαδικές συνομιλίες στο Viber, στις οποίες συμμετείχαν και άλλοι αστυνομικοί.

Συνεχίζει ακόμη να πηγαίνει στην υπηρεσία του σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Με εκβίαζε ότι θα με καταστρέψει αν δεν είμαι ξανά μαζί του και απείλησε τη ζωή μου», αναφέρει στο βίντεο που ανήρτησε η αστυνομικός.

Μάλιστα η αστυνομικός ενεργοποίησε το panic button που είχε στο κινητό της τηλέφωνο και συνάδελφοι της έφτασαν στο νυχτερινό κέντρο. Ο δράστης όμως είχε εξαφανιστεί και διαφεύγει του αυτοφώρου, ωστόσο εναντίον του έχουν κινηθεί όλες οι πειθαρχικές και ποινικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες η αστυνομικός είχε και στο παρελθόν κινηθεί νομικά εναντίον του πρώην συντρόφου της, ενώ και η ίδια είχε απασχολήσει την ΕΛΑΣ αλλά και τα ΜΜΕ με την χλιδάτη ζωή της σε Ντουμπάι και Μύκονο.

Μάλιστα είχε ελεγχθεί κι από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ωστόσο δεν είχε προκύψει κανένα επιβαρυντικό στοιχείο εις βάρος της.

