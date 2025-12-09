Εκκληση Αβραμόπουλου στην κυβέρνηση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Εκκληση Αβραμόπουλου στην κυβέρνηση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
09 Δεκ. 2025 9:19
Pelop News

«Κάνω πραγματικά έκκληση προς την κυβέρνηση να δώσει ένα ουσιαστικό τέλος στην αντιπαράθεση με τους αγρότες», δήλωσε ο π. Ευρωπαίος Επίτροπος, Βουλευτή Ηλείας Δημήτρης Αβραμόπουλους για τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Σε συνέντευξή του στα «Παραπολιτικά», ερωτηθείς σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Αβραμόπουλος ανέφερε:  «Η συνέχιση της σύγκρουσης και η επίδειξη ισχύος όχι μόνο δεν αποδίδουν, αλλά αντιστρέφουν τους όρους της δημόσιας εικόνας και εκλαμβάνονται από την κοινωνία ως ένδειξη αδυναμίας της πολιτείας να διαχειριστεί αποτελεσματικά ένα κρίσιμο κοινωνικό και παραγωγικό ζήτημα.

Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι διάλογος, ψυχραιμία και συγκεκριμένες λύσεις, όχι επικοινωνιακές εντάσεις. Οι αγρότες δεν είναι αντίπαλοι. Είναι μέρος της εθνικής οικονομίας και της παραγωγικής μας βάσης.

Μόνο με θεσμική σοβαρότητα και πραγματική διάθεση συνεννόησης μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να βρεθεί μια βιώσιμη διέξοδος».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
