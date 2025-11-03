Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ιωάννης Σταυρογιαννόπουλος με τον Αντώνη Κουνάβη

Ο Ιωάννης Σταυρογιαννόπουλος συμπαρατάσσεται με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας, ως υποψήφιος στη ΔΗΜ.Τ.Ο. Κέντρου Πόλεως.

Υπηρετώντας πιστά επί 51 ολόκληρα χρόνια τη Νέα Δημοκρατία, ο Ιωάννης Σταυρογιαννόπουλος βρέθηκε πάντα στην πρώτη γραμμή υπερασπιζόμενος τις αξίες και τα ιδανικά της παράταξης, ενώ υπέστη και διώξεις στον εργασιακό χώρο του. Έχοντας διατελέσει πρόεδρος της ΔΑΚΕ ΟΤΕ, ο Ιωάννης Σταυρογιαννόπουλος έχει να επιδείξει και μια αξιόλογη συνδικαλιστική πορεία. Αιτιολογώντας τη στήριξή του στο πρόσωπο του Αντώνης Κουνάβη, σε δήλωσή του, ο Ιωάννης Σταυρογιαννόπουλος αναφέρει τα εξής:

«Στηρίζω με θέρμη τον Αντώνη Κουνάβη για τη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, γιατί είναι ένας άνθρωπος με αποδεδειγμένη συνέπεια, ήθος και ουσιαστική παρουσία στην παράταξη και στην κοινωνία.

Ο Αντώνης γνωρίζει από πρώτο χέρι τα προβλήματα και τις ανάγκες της Αχαΐας, έχει σταθεί δίπλα στους πολίτες και έχει αποδείξει ότι δεν επιδιώκει αξιώματα, αλλά προσφέρει με ανιδιοτέλεια.

Η ΔΕΕΠ χρειάζεται ανθρώπους με εμπειρία, ενέργεια και ενότητα, και ο Αντώνης Κουνάβης εκπροσωπεί ακριβώς αυτές τις αξίες.

Επομένως, με πίστη στη Νέα Δημοκρατία, στηρίζω την υποψηφιότητά του, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να συνεχίσει να δίνει νέα δυναμική και πραγματική φωνή στη βάση της παράταξης στην Αχαΐα».

