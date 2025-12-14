«Έκρηξη» Χρυσοχοϊδη για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στις επικρίσεις της Αντιπολίτευσης για ακραία αστυνομική βία στους αγρότες, ακόμα και με πλαστικές σφαίρες, αλλά και σε διαδηλώσεις απάντησε: «Πού το βλέπετε αυτό το έργο, την καταστολή; Σε ποια ταινία; Υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης εδώ και 16 ημέρες;».

«Σοβαρολογείτε, όταν λέτε αυτά, πιστεύετε ότι η κοινή γνώμη πιστεύει ότι αυτές τις ημέρες, υπήρχε καταστολή και έδειρε η αστυνομία τους αγρότες; Αλήθεια! Πού απευθύνεστε, σε ηλιθίους; Τί είμαστε εδώ μέσα, λωτοφάγοι; Όχι ψέματα» είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και απέρριψε τα περί πλαστικών σφαιρών λέγοντας «η ΕΛΑΣ δεν διαθέτει πλαστικές σφαίρες. Τί ψέματα είναι αυτά που λέτε εδώ μέσα; Τα ακούνε οι άνθρωποι έξω και νομίζουν ότι εμείς εφαρμόζουμε τέτοιες μεθόδους καταστολής. Που να τις βρούμε τις πλαστικές σφαίρες, για όνομα του Θεού».

«Η Αστυνομία στην Ελλάδα κάνει την δουλειά της. Απόδειξη: 1.170 διαδηλώσεις, πορείες και κινητοποιήσεις, 450 πορείες έγιναν μόνο για το Παλαιστινιακό και δεν έχουμε ούτε έναν τραυματία πολίτη. Έχουμε τραυματίες αστυνομικούς, όπως στην Κρήτη, από τις επιθέσεις που δέχθηκαν από κάποιους εκεί, απαράδεχτους ανθρώπους» είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σχετικά με τις εκδηλώσεις για τον Γρηγορόπουλο, ο υπουργός είπε «υπήρξε καμία καταστολή στην πορεία ή στο Πολυτεχνείο; Μην λέτε ψέματα εδώ μπροστά μου! Εάν θέλετε εσείς να σπάσουν κάποιοι τις περιουσίες των ανθρώπων, να ξέρετε ότι δεν θα μπει κανείς πια στις γειτονιές να σπάει και να ρημάζει και τις περιουσίες των ανθρώπων. Που είναι αυτό γραμμένο, σε ποιο Σύνταγμα και ποιο Νόμο, σε ποια Δημοκρατία; Πότε γράφτηκαν αυτά; Τελεία και παύλα, δεν θα αφήσουμε κανένα να καταστρέφει το κατάστημα και την περιουσία του καθενός. Αυτά τελείωσαν. Όπως κι αυτοί που δεν είχαν καμία δουλειά μέσα στα Πανεπιστήμια και έκαναν καταλήψεις. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στους σπουδαστές, στους διδάσκοντες και στον ελληνικό λαό».

Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στην τρομοκρατική επίθεση στην ακτή του Μπόντι του Σίνδεϊ και στο Πανεπιστήμιο Brown στις ΗΠΑ είπε πως «εκφράζουμε τον αποτροπιασμό και την καταδίκη μας», σημειώνοντας ότι αυτές οι επιθέσεις θα πρέπει να μας κινητοποιούν για να λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου η Δημοκρατία μας να οπλίζεται με όλα εκείνα τα απαραίτητα νόμιμα όπλα προκειμένου να αντιμετωπίσει τους δολοφόνους».

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι η Ελλάδα έχει μεγάλο αριθμό αστυνομικών, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες έχουμε μια Αστυνομία και όχι πολλές.

Για χρήση πλαστικών σφαιρών και βία κατά των αγροτών στις πρόσφατες κινητοποιήσεις τους, επέκριναν την αστυνομία ο πρόεδρος της ΚΟ Νίκη, Δ. Νατσιός και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλ. Καζαμίας, λαμβάνοντας το λόγο μετά την ομιλία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδη, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον κρατικό προϋπολογισμό 2026, στην ολομέλεια της Βουλής.

«Χτυπήσατε με πλαστικές σφαίρες αγροτοσυνδικαλιστές στην Κρήτη, όταν δεν το έχετε κάνει ποτέ έναντι αναρχικών και εξτρεμιστών που απειλούν συχνά και τις ζωές των αστυνομικών», είπε ο κ. Νατσιός, ο οποίος μίλησε για “άβατα” στα αστικά κέντρα που δεν επιτρέπουν σε νέες γυναίκες να κυκλοφορούν μετά τη δύση του ηλίου. Ο Αλ. Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι η αστυνομία διέψευσε τη χρήση πλαστικών σφαιρών, ωστόσο «οι αγρότες έχουνε δείξει φωτογραφίες με τραύματα από πλαστικές σφαίρες».

