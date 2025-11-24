Έκτακτη τηλεδιάσκεψη Ε.Ε.: Ο Μητσοτάκης με τους «27» για την κρίση στην Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 στις 11:30 σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο την ταχεία επιδείνωση της κατάστασης στην Ουκρανία.

Η σύγκληση αποφασίστηκε εσπευσμένα από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προκειμένου οι ηγέτες να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο των μαχών, να αξιολογήσουν τις γεωπολιτικές και ανθρωπιστικές επιπτώσεις και να συντονίσουν την ευρωπαϊκή αντίδραση.

Σύμφωνα με κοινοτικές πηγές, στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα εξεταστούν:

οι δυνατότητες αποκλιμάκωσης της έντασης,

η περαιτέρω ενίσχυση της Ουκρανίας μέσω κοινών ευρωπαϊκών μηχανισμών,

η διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής της Ε.Ε. απέναντι στη Ρωσία, ιδίως ενόψει των επικείμενων επαφών με τις ΗΠΑ και της ευρύτερης συζήτησης για την αρχιτεκτονική ασφαλείας της ηπείρου.

Η έκτακτη σύνοδος πραγματοποιείται σε κρίσιμο timing, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να διατηρήσει ενιαίο μέτωπο και να ενισχύσει τον ρόλο της στη διαχείριση της μεγαλύτερης σύγκρουσης στην ευρωπαϊκή ήπειρο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

