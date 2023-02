Γαλλία: Αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή Λα Ντεφάνς μετά από δυνατό κρότο – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στη περιοχή Λα Ντεφάνς.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες, ωστόσο βίντεο που ανεβαίνουν στο Twitter από το σημείο, δείχνουν πλήθος κόσμου να τρέχει πανικόβλητος μέσα σε εμπορικό κέντρο της περιοχής.

Η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού εξέδωσε νωρίτερα ένα tweet με το οποίο συμβούλευε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.

Σύμφωνα με ένα από το tweet ακούστηκαν πυροβολισμοί μέσα στο εμπορικό κέντρο.

BREAKING Massive crowd movement in La Défense, Paris. Gunshots were reportedly heard at the 4 Temps shopping centerpic.twitter.com/SishTHUhef

— +++ (@igandean) February 18, 2023