Κίνα: Καραμπόλα με περισσότερα από 200 αυτοκίνητα – Ένας νεκρός ΒΙΝΤΕΟ

Μια τεράστια καραμπόλα σημειώθηκε στη Κίνα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας οδηγός. Πιο συγκεκριμένα, περισσότερα από 200 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν το πρωί της Τετάρτης (28/12) σε γέφυρα, κοντά στην πόλη Ζενγκζού της Κίνας. Σύμφωνα με το κρατικό κινεζικό κανάλι CCTV η καραμπόλα προκλήθηκε από τη χαμηλή ορατότητα λόγω της ομίχλης.

Όπως μεταδίδει το Reuters αρκετοί είναι οι τραυματίες που έχουν εγκλωβιστεί στα οχήματά τους και η πυροσβεστική έχει στείλει στο σημείο 66 πυροσβέστες με 11 οχήματα, για να τους βοηθήσουν να απεγκλωβιστούν.

Σύμφωνα με τους Κινέζους μετεωρολόγους η ορατότητα το πρωί της Τετάρτης στη συγκεκριμένη περιοχή ήταν κάτω από τα 500 μέτρα ενώ σε περιπτώσεις μειωνόταν ακόμα και στα επίπεδα των 200 μέτρων. Αυτοκίνητα και φορτηγά φαίνονται τρακαρισμένα και το ένα να έχει προσκρούσει στο άλλο στην γέφυρα Τζενγκσίν Χουανγκέ σε φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένα αυτοκίνητο βρίσκεται πάνω από ένα άλλο στο μέσον καραμπόλας σε εικόνα που ελήφθη από τις κάμερες του CCTV.

«Είναι πολύ τρομακτικό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εδώ, δεν νομίζω ότι μπορούμε να φύγουμε από τη γέφυρα», ακούγεται κάποιος να λέει σε ένα σύντομο βίντεο.

Dozens of vehicles crashed in major #car #pileup on a #bridge in the central Chinese city of #Zhengzhou in #Henan province because of extremely #foggy conditions on Wednesday morning, state media CCTV reported. https://t.co/FieMnOhML2

— ANews (@anews) December 28, 2022