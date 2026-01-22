Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς στην Αυστραλία

Νεότερη Ενημέρωση: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε πόλη της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων από πυροβολισμούς, με τους κατοίκους να έχουν προειδοποιηθεί να αποφεύγουν την περιοχή.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην οδό Walker, στην πόλη Lake Cargelligo ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς περίπου στις 4:40 μ.μ. την Πέμπτη.

Τρία άτομα – δύο γυναίκες και ένας άνδρας – έχασαν τη ζωή τους, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Ένας ακόμη άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Το 7 News αναφέρει ότι ο ένοπλος εξακολουθεί να διαφεύγει και έχει δραπετεύσει με όχημα.

Πρώτη Ενημέρωση: Αναφορές για τρεις νεκρούς από πυροβολισμούς στην Αυστραλία.

