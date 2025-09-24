Έκθεση AGROWN 2025: Έρχεται στο Αγρίνιο 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 

24 Σεπ. 2025 13:39
Pelop News

Το 3ο Αγροδιατροφικό Συνέδριο και Έκθεση AGROWN 2025 με θέμα:
«Η επόμενη γενιά του Αγροδιατροφικού Κλάδου» θα πραγματοποιηθεί στο campus του Πανεπιστημίου Πατρών, Αγρίνιο, στις 31 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2025.  

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέοι άνθρωποι, οι τεχνολογίες, τα εργαλεία και οι στρατηγικές που διαμορφώνουν το αύριο της αγροδιατροφής — σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις αλλά και τεράστιες ευκαιρίες.

Παράλληλα με το Συνέδριο, θα λειτουργήσει Έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών αγροδιατροφής, προσφέροντας στους εκθέτες την ευκαιρία να αναδείξουν προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ και υψηλής γαστρονομικής αξίας, να δικτυωθούν με κορυφαίους παράγοντες του κλάδου και να γνωρίσουν καινοτόμες τεχνολογίες που ενισχύουν την παραγωγή και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

Στόχοι της Έκθεσης AGROWN:

  • Προβολή ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
  • Σύνδεση με startups και επιχειρήσεις που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφής
  • Ενίσχυση της εξωστρέφειας και ενίσχυση των εξαγωγικών δυνατοτήτων των επιχειρήσεων
  • Εμπειρία επισκεπτών με περίπτερα σε διαμορφωμένο χώρο στον εξωτερικό χώρο του Πανεπιστημίου

Τύποι Περιπτέρων & Παροχές:

  • Τύπος Α – Χώρος 5–10 τ.μ., με ή χωρίς εξοπλισμό (ομπρέλα ή τέντα)
  • Τύπος Β – Χώρος για ογκώδη μηχανήματα
  • Παροχές για όλους τους εκθέτες: γενική καθαριότητα, φωτισμός, ρεύμα, Wi-Fi
  • Πρόσθετες δυνατότητες: αναφορά σε προωθητικό υλικό, φωτογράφιση, συμμετοχή σε επίσημο βίντεο, δημοσιότητα
  • Ειδική παροχή για μέλη Συλλόγων / Συνεταιρισμών: δυνατότητα ομαδικής παρουσίας έως 4 εκθετών σε μία τέντα

Σας προσκαλούμε να προβληθείτε στην Έκθεση AGROWN 2025, ώστε να έχετε προβολή σε ένα στοχευμένο κοινό, να ενισχύσετε τις συνεργασίες σας και να ανακαλύψετε νέες τεχνολογίες που διαμορφώνουν το αυριανό αγροδιατροφικό τοπίο.

Το Συνέδριο και η έκθεση Agrown διοργανώνεται από τους ειδησεογραφικούς οργανισμούς «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» και «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ». Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ), ο Δήμος Αγρινίου και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πληροφορίες: agrown.gr και 2610312530
