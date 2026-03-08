Εκθετική άνοδος στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα: Ενθουσιασμός αλλά και φόβοι για εργασία και δημοκρατία

Με τον γνωστό μύθο για την εφεύρεση του σκακιού περιέγραψε την ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα ο επικεφαλής της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς. Σύμφωνα με την ιστορία, ο εφευρέτης του σκακιού ζήτησε από τον ηγεμόνα της Ινδίας ως ανταμοιβή έναν σπόρο σιταριού στο πρώτο τετράγωνο της σκακιέρας και διπλασιασμό σε κάθε επόμενο. Η απαίτηση έμοιαζε μικρή, όμως το τελικό ποσό ξεπερνούσε την παγκόσμια παραγωγή σιταριού, δείχνοντας τη δύναμη της εκθετικής αύξησης.

Αντίστοιχα, όπως ανέφερε ο Φαναράς κατά την παρουσίαση νέας πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2026 για λογαριασμό της διαΝΕΟσις, η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη χώρα ακολουθεί πλέον εκθετική πορεία.

Ραγδαία αύξηση χρήσης

Τα στοιχεία δείχνουν ότι μέσα σε μόλις τρεις μήνες η χρήση εργαλείων ΑΙ στην Ελλάδα αυξήθηκε εντυπωσιακά. Το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει Τεχνητή Νοημοσύνη έφτασε το 65%, από 47% τον Οκτώβριο του 2025.

Σημαντικό ρόλο στη διάδοση της τεχνολογίας έχει παίξει το ChatGPT, το οποίο χρησιμοποιούν τρεις στους τέσσερις χρήστες και για πολλούς αποτελεί πλέον συνώνυμο της ίδιας της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εξοικείωση με την έννοια της ΑΙ είναι επίσης ιδιαίτερα υψηλή. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι γνωρίζουν τον όρο, το 95% αναφέρει ότι έχει κάποια εξοικείωση με αυτόν, ενώ περίπου το 81% θεωρεί ότι κατανοεί τι σημαίνει Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν στην ανάλυσή τους οι Στράτος Φαναράς, Γιάννης Μπαλαμπανίδης και Πέννυ Αποστολοπούλου, τα συναισθήματα των πολιτών απέναντι στην ΑΙ «δεν έχουν ακόμη αποκτήσει βάθος», με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον να συνυπάρχει με την καχυποψία.

Το ψηφιακό χάσμα

Η έρευνα αποτυπώνει και έντονο ψηφιακό χάσμα. Δύο στους τρεις Έλληνες (65%) έχουν χρησιμοποιήσει έστω και περιστασιακά εργαλεία ΑΙ, ενώ ένας στους τρεις (35%) δεν τα έχει χρησιμοποιήσει ποτέ.

Η ηλικία αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα διαφοροποίησης. Ο πιο ενεργός χρήστης είναι συνήθως νέος άνδρας ηλικίας 17 έως 24 ετών, όπου το ποσοστό χρήσης φτάνει το 87%, συχνά φοιτητής ή κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου.

Στον αντίποδα βρίσκονται κυρίως γυναίκες άνω των 65 ετών, συνταξιούχοι ή άτομα που ασχολούνται με οικιακές εργασίες και διαθέτουν χαμηλότερο εισόδημα.

Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει και ταξικές διαφοροποιήσεις. Τα άτομα με εισόδημα κάτω από 1.000 ευρώ χρησιμοποιούν την ΑΙ σε ποσοστό περίπου 55%, ενώ εκείνα με εισόδημα άνω των 3.000 ευρώ φτάνουν το 85%.

Φόβοι για την εργασία

Παρά την ταχεία διάδοση της τεχνολογίας, η ανησυχία για τις επιπτώσεις στην απασχόληση παραμένει έντονη. Το 70% των πολιτών εκτιμά ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα έχει αρνητική επίδραση στις θέσεις εργασίας.

Ο φόβος είναι πιο έντονος στις γυναίκες, στις ηλικίες 40 έως 64 ετών και στους ανέργους, δηλαδή σε ομάδες που ήδη αισθάνονται πιο ευάλωτες στην αγορά εργασίας.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι γυναίκες χρησιμοποιούν λιγότερο την ΑΙ σε σχέση με τους άνδρες (59,8% έναντι 70,5%), εκφράζουν μικρότερο ενδιαφέρον για την τεχνολογία και δηλώνουν υψηλότερο επίπεδο φόβου.

Πώς χρησιμοποιείται η ΑΙ

Οι περισσότεροι Έλληνες χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη κυρίως ως εργαλείο πληροφόρησης και εργασίας. Το 65% την αξιοποιεί για ενημέρωση και εκπαίδευση, ενώ το 52% για επαγγελματικούς σκοπούς.

Ακολουθούν πρακτικές χρήσεις, όπως τεχνική βοήθεια ή συμβουλές για επισκευές (46%), καθώς και ψυχαγωγία στον ελεύθερο χρόνο (37%).

Παράλληλα, ένα σημαντικό ποσοστό στρέφεται στην ΑΙ και για ζητήματα προσωπικής ζωής: το 31% για προσωπική ανάπτυξη ή υποστήριξη, άλλο ένα 31% για θέματα υγείας, το 11% για ψυχολογική βοήθεια και περίπου το 6% ακόμη και για συντροφιά.

Αισιοδοξία για την επιστήμη, ανησυχία για τη δημοκρατία

Η έρευνα αποκαλύπτει μια ενδιαφέρουσα αντίφαση. Ενώ το 85% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα έχει θετική επίδραση στην επιστήμη και το 81% στις επιχειρήσεις, την ίδια στιγμή το 58% εκτιμά ότι μπορεί να βλάψει τη δημοκρατία.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ανησυχία για τα προσωπικά δεδομένα, καθώς το 72% θεωρεί ότι η ανάπτυξη της ΑΙ θα οδηγήσει σε υποχώρηση της προστασίας τους.

Σχεδόν καθολικό αίτημα για ρύθμιση

Παρά τις επιφυλάξεις, η κοινωνία δεν εμφανίζεται εχθρική απέναντι στην τεχνολογία. Αντίθετα, η μεγάλη πλειονότητα ζητά κανόνες και έλεγχο. Εννέα στους δέκα πολίτες δηλώνουν ότι θεωρούν απαραίτητη τη ρύθμιση της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όσον αφορά τους φορείς που εμπιστεύονται περισσότερο για την άσκηση αυτού του ελέγχου, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα συγκεντρώνουν ποσοστό εμπιστοσύνης 74%, πολύ υψηλότερο από την κυβέρνηση, τους εργοδότες ή τα μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια στιγμή, ένα εύρημα αποκαλύπτει μια βαθύτερη υπαρξιακή ανησυχία. Στην ερώτηση γιατί δεν χρησιμοποιούν την ΑΙ, σχεδόν οι μισοί μη χρήστες (49%) απάντησαν ότι θέλουν απλώς «να παραμείνουν ανθρώπινοι».

Δείτε ολόκληρη την έρευνα εδώ

https://pelop.gr/wp-content/uploads/2026/03/ai.pdf

