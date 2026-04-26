Εκτός ανόδου οι άνδρες του Αθλου Πατρών

Η Πατρινή ομάδα θα αγωνιστεί εκ νέου στη Β΄ Εθνική τη σεζόν 26-27

26 Απρ. 2026 20:29
Δεν κατάφερε να γράψει ιστορία η ομάδα βόλεϊ του Άθλου Πατρών, η οποία, παρότι πάλεψε σε όλους τους αγώνες των μπαράζ ανόδου που φιλοξενούνται στην Αθήνα, έμεινε εκτός των τριών πρώτων θέσεων που οδηγούν στην Α2 Εθνική Ανδρών.

Στην Α2 Ανδρών της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027 θα βρίσκονται ο ΣΦΠ Χανιά Βόλεϊ, ο ΓΣ Ηλιούπολης και οι Νέοι Βύρωνος. Οι τρεις ομάδες έχουν εξασφαλίσει τις τρεις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας στο τουρνουά ανόδου που διεξάγεται στην Ηλιούπολη και στον Βύρωνα και απομένει η τελική κατάταξη που θα προκύψει από την τελευταία αγωνιστική.

Την άνοδο στην Α2 Ανδρών 2026-2027 θα πάρουν οι τρεις πρώτοι της βαθμολογίας.

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΝΟΔΟΥ ΝΟΤΟΥ (Α’ Ηλιούπολης, Μυρακτής): Σ.Φ.Π. Χανιά Βόλεϊ, Γ.Σ. Άθλος Πατρέων, Γ.Σ. Ηλιούπολης, Α.Ο. Νέοι Βύρωνος, Α.Ε.Σ.Σ. Αθλέων.

Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Σ.Φ.Π. Χανιά Βόλεϊ – Γ.Σ. Άθλος Πατρέων 3-0 (25-20, 25-20, 28-26)

Διαιτητές: Καλούδας, Αρβανίτης, Παρατηρητής: Πέρρος.

Γ.Σ. Ηλιούπολης – Α.Ο. Νέοι Βύρωνος 3-1 (19-25, 25-21, 25-19, 25-22)

Διαιτητές: Αρβανίτης, Καλούδας, Παρατηρητής: Πέρρος.

Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Α.Ε.Σ.Σ. Αθλέων – Γ.Σ. Ηλιούπολης 1-3 (17-25, 22-25, 25-23, 11-25)

Διαιτητές: Κατερλή, Μέκιος, Παρατηρητής: Γεωργουλέας.

Α.Ο. Νέοι Βύρωνος – Σ.Φ.Π. Χανιά Βόλεϊ 3-2 (23-25λ 25-17, 20-25, 25-17, 15-05)

Διαιτητές: Λιδωρικιώτη, Χατζηβασιλείου, Παρατηρητής: Μαυρικίδης.

Σάββατο 25 Απριλίου 2026

Σ.Φ.Π. Χανιά Βόλεϊ – Α.Ε.Σ.Σ. Αθλέων 3-0 (25-18, 25-22, 25-16)

Διαιτητές: Οικονομοπούλου, Μέκιος, Παρατηρητής: Παπαστάμος.

Γ.Σ. Άθλος Πατρέων – Α.Ο. Νέοι Βύρωνος 1-3 (21-25, 25-22, 20-25, 22-25)

Διαιτητές: Χουλιαρόπουλος, Κατερλή, Παρατηρητής: Μαυρικίδης.

 

