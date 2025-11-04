Εκτός λειτουργίας οι διαδικτυακές εφαρμογές του Δήμου Πατρέων την Πέμπτη 6/11

Ο Δήμος Πατρέων ενημερώνει πως δεν θα είναι διαθέσιμες για τους χρήστες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές, λόγω συντήρησης.

Δημαρχείο
04 Νοέ. 2025 9:07
Pelop News

Την προσεχή Πέμπτη 6/11/ 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων, κατά το χρονικό διάστημα από τις 6 έως τις 11 το πρωί,  δεν θα είναι διαθέσιμες οι διοικητικές και οικονομικές εφαρμογές, καθώς και η ηλεκτρονική πύλη www.epatras.gr, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης των πληροφοριακών συστημάτων.

Οπως αναφέρεται: «Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος ορθής λειτουργίας των εφαρμογών και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Ενδέχεται κάποιες εφαρμογές να παρουσιάσουν επιπλέον καθυστέρηση για την κανονική τους λειτουργία.

Αναμένεται να επηρεαστούν και τα γκισέ σε Πρωτόκολλο, Ταμείο, Έσοδα, κατά τις ανωτέρω ώρες».
