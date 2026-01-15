Ελεύθερη κίνηση οχημάτων με παρατεταγμένα τρακτέρ στην Περιμετρική Πατρών ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Στην κυκλοφορία η Περιμετρική Πατρών, από σήμερα Πέμπτη 15/01/2026. Ανάσα στο κυκλοφοριακό στο κέντρο της πόλης.

15 Ιαν. 2026 10:30
Pelop News

Επέστρεψε η ομαλότητας στην κυκλοφορία της Περιμετρικής Πατρών, από σήμερα το πρωί Πέμπτη 15/01/2026, μετά την απόφαση των αγροτών που βρίσκονταν στον κόμβο της Εγλυκάδας, να ανοίξουν τον δρόμο επιτρέποντας τη ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Αγρότες Αχαΐας: Στην κυκλοφορία η Περιμετρική Πατρών, ανάσα στο κυκλοφοριακό

Η απόφαση για το άνοιγμα του αγροτικού μπλόκου στο κόμβο της Περιμετρικής, ελήφθη χθες Τετάρτη 14/01/2026, μετά τη Πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας, όπου αποφασίστηκε οι αγρότες να προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Επιπτώσεις των αργοτικών μπλόκων: Τρεις ώρες για μια παράδοση στη ΒΙΠΕ Πατρών

Από την Αχαΐα παρευρέθηκε η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ερυμάνθου και μέλος της συντονιστικής του μπλόκου της Εγλυκάδας Αθηνά Ηλιοπούλου.

«Συμμετείχα στη συνάντηση της πανελλαδικής, εξετάσαμε τα δεδομένα και αποφασίσαμε να πάμε σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό» είπε στη «Πελοπόννησο» η Αθηνά Ηλιοπούλου η οποία πρόσθεσε: «Στο πλαίσιο αυτό, το πρωί της Πέμπτης θα δώσουμε στην κυκλοφορία τη μεγάλη περιμετρική, στον Κόμβο της Εγλυκάδας με τα τρακτέρ να μην αποχωρούν, αλλά να μένουν στην άκρη».

Ρήγμα φαίνεται στους αγρότες της Δ. Αχαΐας: Για «Εφιάλτες» μιλά ο Αγροτικός Σύλλογος

Σε ευθεία «επίθεση» κατά δύο αγροτών που συμμετείχαν στη προχθεσινή συνάντηση των «25» προχώρησε ο Αγροτικός Σύλλογος Δυτικής Αχαΐας, κάνοντας λόγο για «εφιάλτες» και υποστηρίζοντας ότι όσοι βρέθηκαν εκεί δεν εκπροσωπούν παρά μόνο τον εαυτό τους.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Σήμερα, και χωρίς καμία συνεννόηση ή ενημέρωση, πληροφορηθήκαμε ότι δύο μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, κινούμενα μεμονωμένα και υποκινούμενα κομματικά, αποφάσισαν να παρευρεθούν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, μη σεβόμενα τη γραμμή που είχαμε αποφασίσει από κοινού από την αρχή των κινητοποιήσεων. Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν εκπροσωπούν κανέναν άλλον παρά μόνο τον εαυτό τους. Οι αγρότες της Δυτικής Αχαΐας και οι κτηνοτρόφοι τάσσονται 100% με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δεν θα διασπαστούν, όσο κι αν το επιδιώκουν οι κυβερνητικοί χειρισμοί. Είμαστε όλοι μαζί, μία γροθιά, για την επιβίωσή μας, όποιοι “Εφιάλτες” κι αν εμφανιστούν».

Στην Αθήνα βρέθηκαν οι αγρότες, ο αντιπρόεδρος του ΔΣ Ντίνος Σπυρόπουλος και το μέλος του ΔΣ Ρήγας Θανάσας, με τους οποίους επικοινώνησε η «Π» ζητώντας ένα σχόλιο για την ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου.

«Πρώτα θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας και μετά θα τοποθετηθούμε αναλυτικά» ήταν το σχόλιο του Ρήγα Θανάσα, ο οποίος ανέφερε ότι χθες το βράδυ αναμενόταν να πραγματοποιηθεί συνάντηση με το ΔΣ, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα.

