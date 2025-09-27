«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Νέα ημέρα ταλαιπωρίας για ταξιδιώτες με καθυστερήσεις άνω της μίας ώρας

Οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όπως φαίνεται θα συνεχιστούν, αφού οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποφάσισαν να επιστρέψουν σε αυτό που είχαν συμφωνήσει, δηλαδή στον έλεγχο 28 πτήσεων ανά ώρα και όχι 36 που είχαν καταλήξει να διαχειρίζονται.

27 Σεπ. 2025 12:16
Pelop News

Η ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» δεν έχει σταματημό ακόμα και σήμερα, Σάββατο (27/9/2025), με τις καθυστερήσεις σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, να φθάνουν μέχρι και μιάμιση ώρα και να προσθέτουν στην των προηγούμενων ημερών.

Η εικόνα από το πρωί στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι τεράστιες ουρές, κούραση και νεύρα. Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις ξεκινούν από το πρωί και είναι περίπου 30 με 40 λεπτών σε κάθε πτήση.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας όλο αυτό θα πηγαίνει αλυσιδωτά, οπότε λογικά θα υπάρξουν και μεγαλύτερες καθυστερήσεις, αφού θα κάνουν περισσότερη ώρα να έρθουν οι αφίξεις και άρα να αναχωρήσουν πάλι τα αεροπλάνα.

Εχθές Παρασκευή (26/9/2025) αργά το απόγευμα οι καθυστερήσεις έφταναν και τις δύο ώρες και αφορούν πτήσεις τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού.

Το πρόβλημα ξεκίνησε από την Πέμπτη το πρωί και οι καθυστερήσεις συνεχίζονται.

Σημειώνεται, ότι αυτό που ζητούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και προκαλείται όλη αυτή η ταλαιπωρία, είναι συνάντηση με το Υπουργείο.
