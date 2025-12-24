Έλενα Ακρίτα: Το «ευχαριστώ» στα πολιτικά κόμματα για την αναγνώριση της προσφοράς της Σύλβας Ακρίτα

Στη σημαντική προσφορά της Σύλβας Ακρίτα στον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας, και τις παρεμβάσεις της για τα άτομα με αναπηρία και την τρίτη ηλικία, αναφέρθηκε σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η Έλενα Ακρίτα, ευχαριστώντας παράλληλα το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, τη Νέα Αριστερά, το Μερα25 και το Κίνημα Δημοκρατίας για τις ανακοινώσεις που εξέδωσαν.

«Τα περισσότερα κόμματα εξέδωσαν ανακοινώσεις για το έργο και την προσφορά της Σύλβας Ακρίτα στον εκσυγχρονισμό της Πρόνοιας με μια σειρά από πρωτοπόρες παρεμβάσεις για την οικογένεια, τα άτομα με αναπηρία, την τρίτη ηλικία, την απόσβεση χρεών Προσφύγων που εκκρεμούσε για πολλές δεκαετίες και τον αντιδικτατορικό της αγώνα» αναφέρει η κα Ακρίτα και επισημαίνει: «Η οικογένεια μας ευχαριστεί το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, τη Νέα Αριστερά, το Μερα25 και το Κίνημα Δημοκρατίας».

Δείτε την ανάρτησή της

