Έληξε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την αμερικανική πρεσβεία για τη Βενεζουέλα

Έληξε η πορεία για τη Βενεζουέλα που έγινε νωρίτερα με τους διαδηλωτές να συγκεντρώνονται έξω από την αμερικανική πρεσβεία, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα.

Παράλληλα, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία, καθώς η Βασιλίσσης Σοφίας είχε παραμείνει κλειστή.

Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα υπέρ της Βενεζουέλας («κάτω τα χέρια απ’ τη Βενεζουέλα») και κατά των ΗΠΑ, ενώ έκαψαν και αμερικανικές σημαίες.

