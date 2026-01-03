Έληξε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την αμερικανική πρεσβεία για τη Βενεζουέλα
Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα υπέρ της Βενεζουέλας («κάτω τα χέρια απ’ τη Βενεζουέλα») και κατά των ΗΠΑ, ενώ έκαψαν και αμερικανικές σημαίες.
Έληξε η πορεία για τη Βενεζουέλα που έγινε νωρίτερα με τους διαδηλωτές να συγκεντρώνονται έξω από την αμερικανική πρεσβεία, κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα.
Παράλληλα, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία, καθώς η Βασιλίσσης Σοφίας είχε παραμείνει κλειστή.
