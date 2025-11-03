Ελληνικός Τουρισμός 2025: Ρεκόρ εσόδων και αφίξεων, οι προοπτικές για το 2026, η συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο ελληνικός τουρισμός διατηρεί την ανοδική δυναμική του το 2025, βασιζόμενος στις επιτυχίες του προηγούμενου έτους και ενισχύοντας τη θέση του ως πυλώνα της εθνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της Τράπεζας της Ελλάδος, τα έσοδα από ταξιδιωτικές δραστηριότητες για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 έφτασαν τα 16,7 δισ. ευρώ, από 14,9 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,1%, ενώ οι συνολικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο 12%.

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη έχει τονίσει ότι τα τρέχοντα στοιχεία επιβεβαιώνουν την εξέλιξη του 2025 σε ακόμη μία επιτυχημένη χρονιά για τον κλάδο, με σταθερή αύξηση της εισερχόμενης κίνησης και των εσόδων σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, εδραιώνεται η τάση επέκτασης της τουριστικής περιόδου πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες, μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών του υπουργείου για πλάγιους και χειμερινούς μήνες.

Θετικά στοιχεία

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 14.340,6 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας το πλεόνασμα των 13.041,8 εκατ. ευρώ του 2024. Η αύξηση των εισπράξεων κατά 1.787,8 εκατ. ευρώ (ή 12%) οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων: αύξηση της εισερχόμενης κίνησης κατά 4,1% και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 7,2%. Οι συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 16.712 εκατ. ευρώ, με άνοδο 9,4% από χώρες της ΕΕ-27 (9.182,9 εκατ. ευρώ) και 14,9% από τρίτες χώρες (6.707,5 εκατ. ευρώ).

Η εισερχόμενη κίνηση έφτασε τους 25.920,7 χιλιάδες ταξιδιώτες, με αύξηση 4,2% μέσω αεροδρομίων και 4,8% μέσω οδικών συνόρων. Οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν κατά 26% στα 2.371,4 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας και την εσωτερική ζήτηση.

Πρόσφατη συνάντηση της υπουργού με το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) ανέδειξε την ανθεκτικότητα του κλάδου, με έμφαση στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη που ενισχύει τα έσοδα ξενοδοχείων και τοπικών κοινοτήτων. Η ΠΟΞ χαιρέτισε νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως η ρύθμιση βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, που συμβάλλει σε κοινωνικά ζητήματα όπως το στεγαστικό.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον ορεινό τουρισμό, με στρατηγικές πρωτοβουλίες, έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης και δράσεις προβολής, που έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση εσόδων κατά τους μη καλοκαιρινούς μήνες τόσο το 2024 όσο και το 2025. Η υπουργός τόνισε τον στόχο διατήρησης της πορείας αυτής, με προτεραιότητα την ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την ισόρροπη κατανομή ωφελειών σε όλη τη χώρα.

Προοπτικές για το 2026

Το 2026 προβλέπεται να φέρει έμφαση στην εξατομίκευση, την τεχνολογική ενσωμάτωση και τη συνειδητή εξερεύνηση, σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση Skyscanner Horizons 2026, βασισμένη σε έρευνα 22.000 ταξιδιωτών. Το 84% δηλώνει πρόθεση για ίδιο ή αυξημένο αριθμό ταξιδιών, με 39% να προβλέπει περισσότερες μετακινήσεις, ιδίως από Gen X και Millennials. Οι δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν: 71% θα ξοδέψει ίδιο ή περισσότερο σε πτήσεις (37% αύξηση), ενώ 70% σε διαμονή (31% αύξηση), με υψηλότερα ποσοστά στους Gen Z (48%) και Millennials (44%).

Η έμπνευση προέρχεται κυρίως από διαδικτυακά κανάλια: 51% χρησιμοποιεί γενικές αναζητήσεις, 46% YouTube, 38% Instagram και 28% Facebook, ενώ το word-of-mouth διατηρεί ισχύ (37%). Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αναδύεται ως κεντρικός σύμμαχος, με 54% εμπιστοσύνη (από 47% πέρυσι), ιδίως στους νεότερους (70% Gen Z, 66% Millennials). Κύριες εφαρμογές: έρευνα προορισμών (38%), δρομολόγια (33%), συγκρίσεις (32%) και έμπνευση (32%), με προκλήσεις την ακρίβεια και την προστασία δεδομένων.

Η ανησυχία για τον υπερτουρισμό εντείνεται, με 32% να αναφέρει αρνητική επίδραση στην ποιότητα διακοπών (37% Gen X), οδηγώντας σε επιλογές όπως ήσυχοι προορισμοί (34%), λιγότερο τουριστικά μέρη για οικονομικούς λόγους (26%, 29% Gen Z) ή off-peak επισκέψεις σε δημοφιλή sites (31%).

Η έκθεση εντοπίζει επτά βασικές τάσεις για το 2026:

Glowmads : Ταξίδια εστιασμένα σε ευεξία, skincare και ομορφιά.

: Ταξίδια εστιασμένα σε ευεξία, skincare και ομορφιά. Shelf Discovery : Γαστρονομικές εμπειρίες ως πύλη πολιτισμού, με έμφαση σε τοπικές γεύσεις.

: Γαστρονομικές εμπειρίες ως πύλη πολιτισμού, με έμφαση σε τοπικές γεύσεις. Altitude Shift : Άνοδος ορεινών προορισμών για χαλάρωση και επαφή με τη φύση.

: Άνοδος ορεινών προορισμών για χαλάρωση και επαφή με τη φύση. Bookbound : Ταξίδια εμπνευσμένα από λογοτεχνία και βιβλιοθήκες.

: Ταξίδια εμπνευσμένα από λογοτεχνία και βιβλιοθήκες. Family Miles : Πολυγενεακές διακοπές για οικογενειακές εμπειρίες και οικονομική βιωσιμότητα.

: Πολυγενεακές διακοπές για οικογενειακές εμπειρίες και οικονομική βιωσιμότητα. Catching Flights and Feelings : Ταξίδια βασισμένα σε σχέσεις και κοινωνικές συνδέσεις.

: Ταξίδια βασισμένα σε σχέσεις και κοινωνικές συνδέσεις. Destination Check-in: Επιλογή προορισμού βάσει μοναδικών εμπειριών στο κατάλυμα.

Αυτές οι τάσεις ευθυγραμμίζονται με τις ελληνικές στρατηγικές, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του προορισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



