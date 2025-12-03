ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο για κακοκαιρία από τον Βορρά μέχρι τον Νότο, κόκκινες περιοχές, προειδοποίηση και για την Αττική

Από την ΕΜΥ εκδόθηκε εκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, με κόκκινη προειδοποίηση.

Έρχεται βαρυχειμωνιά 72 ωρών! Ο καιρός σήμερα Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025

Αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από την Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, η ένταση των οποίων την Παρασκευή (05-12-2025) στη νοτιοανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα:

Αύριο Πέμπτη (04-12-25) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου

β. στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

γ. στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα)

δ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

ε. στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στ. στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

ζ. στις Κυκλάδες

η. στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

θ. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Το βαρομετρικό χαμηλό, που βρίσκεται νότια της Ιταλίας, κινείται ανατολικά-νοτιοανατολικά. Τα φαινόμενα που ξεκίνησαν χθες από τα δυτικά, σήμερα θα ενταθούν και αναμένεται να κορυφωθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή, όπου θα επηρεάσουν σχεδόν όλη τη χώρα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε ισχυρούς νοτιάδες, που τοπικά θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή. Το κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι ο μεγάλος όγκος βροχής, ο οποίος σε ορισμένες περιοχές θα είναι ιδιαίτερα υψηλός.

Οι πιο έντονες βροχοπτώσεις αναμένονται στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και τα Δωδεκάνησα. Στο Αιγαίο οι βροχές θα έχουν κατά διαστήματα καταιγιδώδη χαρακτήρα, ενώ στη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία οι συνεχείς βροχοπτώσεις ενδέχεται να διαρκέσουν από την Πέμπτη έως και το Σάββατο.

Στην Αττική, οι πιο έντονες βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν Πέμπτη και Παρασκευή, όπου θα δεχθεί σημαντικό ύψος βροχής.

Το Σάββατο τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν, αν και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τα Δωδεκάνησα και ορισμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Κακοκαιρία: Μεγάλα ύψη βροχής θα δεχθούν Θεσσαλία, Πιερία, Όλυμπος και δυτική Χαλκιδική, νέοι χάρτες από τον Θοδωρή Κολυδά

Τα δύο κορυφαία ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα, ECMWF και ICON, εμφανίζουν εντυπωσιακή σύγκλιση ως προς την κατανομή και την ένταση των βροχοπτώσεων για το επόμενο τριήμερο, προειδοποιώντας για εκτεταμένη και επίμονη κακοκαιρία στη χώρα — εκτίμηση που επιβεβαιώνει και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος επισημαίνει την ιδιαίτερη επιβάρυνση συγκεκριμένων περιοχών λόγω ορογραφικών επιδράσεων.

Στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Από χθες έχουμε αναφέρει ότι τα δύο ευρωπαϊκά μοντέλα –το ECMWF και το ICON– εμφανίζουν εντυπωσιακή σύγκλιση ως προς την κατανομή και την ένταση των βροχοπτώσεων για το επόμενο τριήμερο. Και οι δύο προσομοιώσεις συμφωνούν πως η Ελλάδα εισέρχεται σε μια περίοδο εκτεταμένων, επίμονων και κατά τόπους έντονων βροχοπτώσεων, με επίκεντρο συγκεκριμένες περιοχές.

Το GFS, από την άλλη, παραμένει πιο «συγκρατημένο», δίνοντας μεν βροχές, αλλά υποεκτιμώντας αρκετά τις ποσότητες. Δεν είναι σπάνιο το GFS να υστερεί σε μεσογειακά συστήματα, ιδίως όταν αυτά ενισχύονται από τη θάλασσα και αλληλεπιδρούν με ορογραφία – κάτι που γνωρίζουμε καλά στη χώρα μας.

📌Εξετάζοντας τον αθροιστικό υετό έως το Σάββατο παρατηρούμε ότι :

1. Τα δύο ευρωπαϊκά μοντέλα δείχνουν μεγάλα ύψη υετού σε Θεσσαλία, Πιερία, Όλυμπο και δυτική Χαλκιδική.

Η ορογραφία λειτουργεί ως “επιταχυντής” των φαινομένων, με τα δύο μοντέλα να δίνουν τα υψηλότερα ύψη βροχής στη χώρα.

2. Στην Ανατολική Στερεά – Εύβοια επηρεάζονται κυρίως οι προσήνεμες περιοχές στον νότιο–νοτιοανατολικό άνεμο.

3. ΝΑ Αιγαίο – Κως – Ρόδος – Καρπάθιος

Εδώ η σύγκλιση είναι εντυπωσιακή και τα δύο μοντέλα επιμένουν σε εκτεταμένο πεδίο υετού.

4. Ιόνιο & δυτικά ηπειρωτικά . Εδώ βέβαια δεν φτάνουμε στο ίδιο επίπεδο με τα ανατολικά, αλλά ECMWF και ICON συμφωνούν ότι τα δυτικά θα δεχτούν σημαντικές ποσότητες, ειδικά σε Ήπειρο – Αιτωλοακαρνανία – Αχαΐα.

5. Κρήτη (κυρίως νοτιοανατολικά)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

1. Όταν ECMWF και ICON συμφωνούν σε τόσο μεγάλη κλίμακα και με τέτοια σταθερότητα, αυξάνεται πολύ η πιθανότητα επαλήθευσης. Η χώρα οδεύει σε ένα τριήμερο εκτεταμένων βροχοπτώσεων, σε Θεσσαλία – Πιερία – Χαλκιδική, Ανατολική Στερεά – Εύβοια ,ΝΑ Αιγαίο (Κως–Ρόδος).

2. Βρισκόμαστε εν αναμονή των προγνώσεων και προειδοποιήσεων από την ΕΜΥ, που ήδη από χθες μας έχει προιδεάσει, καθώς δίνει την πιθανότητα ισχυρών φαινομένων στις προγνώσεις της.









Προειδοποίηση Μαρουσάκη για αδιάκοπες βροχές, χοντρό χαλάζι και επικίνδυνους κεραυνούς

Προειδοποίηση εξέδωσε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, κάνοντας λόγο για αδιάκοπες βροχές μεγάλης έντασης, πιθανές χαλαζοπτώσεις με μεγάλο μέγεθος κόκκων και αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα που μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.

Ολόκληρη η ανάρτησή του στο facebook



