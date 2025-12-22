Ένα σεντούκι γεμάτο μνήμες, αγάπη και αποδοχή ανοίγει στο Royal Theater Patras ΦΩΤΟ

Μια χριστουγεννιάτικη, οικογενειακή θεατρική παράσταση με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα έρχεται στην Πάτρα, για να θυμίσει πως οι γιορτές είναι πάνω απ’ όλα μοίρασμα, σεβασμός και αγάπη ανάμεσα στις γενιές.

Ένα σεντούκι γεμάτο μνήμες, αγάπη και αποδοχή ανοίγει στο Royal Theater Patras ΦΩΤΟ
22 Δεκ. 2025 13:21
Pelop News

Την προπαραμονή των Χριστουγέννων, εκεί όπου οι αναμνήσεις ζωντανεύουν και οι ιστορίες περνούν από γενιά σε γενιά, ανοίγει «Το σεντούκι της γιαγιάς», μια οικογενειακή, χριστουγεννιάτικη, διαδραστική θεατρική παράσταση με έντονα κοινωνικά μηνύματα.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 7:30 το απόγευμα, στο Royal Theater Patras (Ακτή Δυμαίων 51), προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα ταξίδι γεμάτο συναίσθημα, φαντασία και ουσία.

Ένα σεντούκι γεμάτο μνήμες, αγάπη και αποδοχή ανοίγει στο Royal Theater Patras ΦΩΤΟ

Η ιστορία ξεκινά με τον Λυκούργο και τη Συλφίδα, δύο σκανταλιάρικα ξωτικά που το σκάνε από το εργαστήρι παιχνιδιών του Αγίου Βασίλη και βρίσκονται στο δάσος των ευχών. Εκεί συναντούν τη μικρή Άννα, ένα γενναίο κορίτσι γεμάτο όνειρα και χαρά. Στη δεύτερη πράξη, πολλά χρόνια αργότερα, η Άννα έχει γίνει γιαγιά και στη σκηνή εμφανίζεται η εγγονή της, η μικρή Ελπίδα.

Η Ελπίδα, που μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, δεν αφήνει τίποτα να σταθεί εμπόδιο στα όνειρά της. Θέλει να γνωρίσει τον κόσμο, να παίξει, να γελάσει και να βρεθεί σε ένα περιβάλλον όπου ο σεβασμός και η αποδοχή είναι αυτονόητα. Ο Λυκούργος επιστρέφει για να τη «ξεσηκώσει» και να της θυμίσει πως η χαρά και η ζωή δεν γνωρίζουν περιορισμούς.

Ένα σεντούκι γεμάτο μνήμες, αγάπη και αποδοχή ανοίγει στο Royal Theater Patras ΦΩΤΟ

Μέσα από την ευχή της Ελπίδας – να μη μείνει μόνη η γιαγιά της τα Χριστούγεννα – η παράσταση αγγίζει με ευαισθησία και το ζήτημα της μοναξιάς της τρίτης ηλικίας, υφαίνοντας ένα πολυεπίπεδο αφήγημα για τη συμπερίληψη, την οικογένεια και τη δύναμη της ανθρώπινης σχέσης.

Φωτισμοί, εφέ, τραγούδια, χορογραφίες, ακροβατικά και εντυπωσιακά κοστούμια συνθέτουν μια ολοκληρωμένη θεατρική εμπειρία που συνδυάζει τη διασκέδαση με το ουσιαστικό μήνυμα.

Ένα σεντούκι γεμάτο μνήμες, αγάπη και αποδοχή ανοίγει στο Royal Theater Patras ΦΩΤΟ

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει η Ελένη Βασιλοπούλου, δημοσιογράφος και ιδρύτρια του Safety Project, με μακρά και ενεργή παρουσία σε κοινωνικά και παιδικά θεατρικά έργα. Έργα της έχουν παρουσιαστεί με μεγάλη απήχηση σε θέατρα και σχολεία, ενώ ξεχωρίζει και η κοινωνική ταινία μικρού μήκους «Ζω χωρίς να σε φοβάμαι».

Στην παράσταση συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Νατάσσα Μανόνα, Διονύσης Μενεγάτος, Ναταλία Μπεσσαράμπη και Τζέσικα Τζιφάι.

Ένα σεντούκι γεμάτο μνήμες, αγάπη και αποδοχή ανοίγει στο Royal Theater Patras ΦΩΤΟ

Πληροφορίες – εισιτήρια:
Τηλ.: 693 201 1395
Προσκλήσεις στο Royal Theater Patras ή μέσω more.com

Μια παράσταση που δεν αφηγείται απλώς μια ιστορία, αλλά ανοίγει ένα σεντούκι γεμάτο αξίες, συναίσθημα και αληθινό χριστουγεννιάτικο φως.

Ένα σεντούκι γεμάτο μνήμες, αγάπη και αποδοχή ανοίγει στο Royal Theater Patras ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:37 Ο Προμηθέας γιορτινό τραπέζι με δώρα κι ευχές – Φωτογραφίες
13:36 Γιορτινές στιγμές και δημιουργία στα ΚΔΑΠ του Δήμου Πατρέων: Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με πρωταγωνιστές τα παιδιά ΦΩΤΟ
13:30 Κόντρα Πλεύρη – Δούκα μετά το street party: Καταγγελία για ακύρωση επίσκεψης χορωδίας
13:27 Παρέμβαση ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας: Στα όρια της επιβίωσης ο πρωτογενής τομέας
13:24 Χριστουγεννιάτικο πάρτι γεμάτο μουσική και χαμόγελα με τους Xanazoo στην Κάτω Αχαΐα
13:21 Ένα σεντούκι γεμάτο μνήμες, αγάπη και αποδοχή ανοίγει στο Royal Theater Patras ΦΩΤΟ
13:16 Μαρινάκης για αγρότες και ελέγχους: «Δεν διώκει η κυβέρνηση – Να επιστραφούν τα κλεμμένα»
13:13 Όταν η αγάπη έγινε πρωταγωνίστρια: Τα παιδιά του ΚΔΑΠΑμεΑ «Άμπετ Χασμάν» γέμισαν το Λιθογραφείο Χριστούγεννα ΦΩΤΟ
13:08 Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Στάρμερ, τι συζήτησαν
13:07 Έρχονται τα «ραβασάκια» από τις έξυπνες κάμερες: Κλήσεις με SMS και ηλεκτρονικές ενστάσεις
13:00 Σε Χριστουγεννιάτικους ρυθμούς η Πάτρα και το διήμερο 23- 24 Δεκεμβρίου
13:00 Σε εξέλιξη τα έργα στα καμένα Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας: Σε χρόνο-ρεκόρ οι παρεμβάσεις
12:56 Μητσοτάκης από Ραμάλα: Στήριξη στη λύση των δύο κρατών και έτοιμη η Ελλάδα για ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα
12:54 Προμηθέας: Οι τρεις μάγοι με τα δώρα και το 2026
12:52 Στη φυλακή 28χρονος από το Ηράκλειο μετά από καταγγελία ανήλικης για παιδική πορνογραφία – Η γνωριμία μέσω social με την 15χρονη και οι φωτογραφίες
12:48 Παιδικά χαμόγελα, θέατρο και δώρα στη γιορτή των εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ
12:47 Στα 22,25 δις. οι τουριστικές εισπράξεις στο 10μηνο
12:43 «Πάγωσαν» περιουσιακά στοιχεία αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη: Επείγουσα εισαγγελική διάταξη
12:39 «Αυτές τις γιορτές η αξία μένει στον τόπο μας»: Καμπάνια στήριξης της τοπικής αγοράς από το Επιμελητήριο Αχαΐας
12:36 Απολογισμός και ξεκούραση για τις γυναίκες του ΝΟΠ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ