Ένα σεντούκι γεμάτο μνήμες, αγάπη και αποδοχή ανοίγει στο Royal Theater Patras ΦΩΤΟ

Την προπαραμονή των Χριστουγέννων, εκεί όπου οι αναμνήσεις ζωντανεύουν και οι ιστορίες περνούν από γενιά σε γενιά, ανοίγει «Το σεντούκι της γιαγιάς», μια οικογενειακή, χριστουγεννιάτικη, διαδραστική θεατρική παράσταση με έντονα κοινωνικά μηνύματα.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 7:30 το απόγευμα, στο Royal Theater Patras (Ακτή Δυμαίων 51), προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα ταξίδι γεμάτο συναίσθημα, φαντασία και ουσία.

Η ιστορία ξεκινά με τον Λυκούργο και τη Συλφίδα, δύο σκανταλιάρικα ξωτικά που το σκάνε από το εργαστήρι παιχνιδιών του Αγίου Βασίλη και βρίσκονται στο δάσος των ευχών. Εκεί συναντούν τη μικρή Άννα, ένα γενναίο κορίτσι γεμάτο όνειρα και χαρά. Στη δεύτερη πράξη, πολλά χρόνια αργότερα, η Άννα έχει γίνει γιαγιά και στη σκηνή εμφανίζεται η εγγονή της, η μικρή Ελπίδα.

Η Ελπίδα, που μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, δεν αφήνει τίποτα να σταθεί εμπόδιο στα όνειρά της. Θέλει να γνωρίσει τον κόσμο, να παίξει, να γελάσει και να βρεθεί σε ένα περιβάλλον όπου ο σεβασμός και η αποδοχή είναι αυτονόητα. Ο Λυκούργος επιστρέφει για να τη «ξεσηκώσει» και να της θυμίσει πως η χαρά και η ζωή δεν γνωρίζουν περιορισμούς.

Μέσα από την ευχή της Ελπίδας – να μη μείνει μόνη η γιαγιά της τα Χριστούγεννα – η παράσταση αγγίζει με ευαισθησία και το ζήτημα της μοναξιάς της τρίτης ηλικίας, υφαίνοντας ένα πολυεπίπεδο αφήγημα για τη συμπερίληψη, την οικογένεια και τη δύναμη της ανθρώπινης σχέσης.

Φωτισμοί, εφέ, τραγούδια, χορογραφίες, ακροβατικά και εντυπωσιακά κοστούμια συνθέτουν μια ολοκληρωμένη θεατρική εμπειρία που συνδυάζει τη διασκέδαση με το ουσιαστικό μήνυμα.

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει η Ελένη Βασιλοπούλου, δημοσιογράφος και ιδρύτρια του Safety Project, με μακρά και ενεργή παρουσία σε κοινωνικά και παιδικά θεατρικά έργα. Έργα της έχουν παρουσιαστεί με μεγάλη απήχηση σε θέατρα και σχολεία, ενώ ξεχωρίζει και η κοινωνική ταινία μικρού μήκους «Ζω χωρίς να σε φοβάμαι».

Στην παράσταση συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Νατάσσα Μανόνα, Διονύσης Μενεγάτος, Ναταλία Μπεσσαράμπη και Τζέσικα Τζιφάι.

Πληροφορίες – εισιτήρια:

Τηλ.: 693 201 1395

Προσκλήσεις στο Royal Theater Patras ή μέσω more.com

Μια παράσταση που δεν αφηγείται απλώς μια ιστορία, αλλά ανοίγει ένα σεντούκι γεμάτο αξίες, συναίσθημα και αληθινό χριστουγεννιάτικο φως.

