Λίγο αφότου έχασε δύο φίλους της, τον έναν από πυροβολισμό, τον δεύτερο από επίθεση με μαχαίρι, η Σαν απευθύνθηκε στο ChatGPT για βοήθεια.

Προηγουμένως είχε προσπαθήσει με συμβατικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, όμως, το «chat», ο ΑΙ «φίλος» της, της δημιουργούσε την αίσθηση μιας πιο ασφαλούς, λιγότερο τρομακτικής και κυρίως πιο διαθέσιμης λύσης για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου τραύματος.

Με αυτόν τον τρόπο η Σαν έγινε μέρος ενός συντριπτικού ποσοστού εφήβων,(ηλικίας από 13 έως 17 χρόνων) σε Αγγλία και Ουαλία που στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη για ψυχική στήριξη έπειτα από κάποιο τραυματικό συμβάν βίας ανηλίκων.

Οπως καταδεικνύει η σχετική έρευνα του Youth Endowment Fund, σε δείγμα άνω των 11.000 νέων, τόσο τα θύματα όσο και οι δράστες βίας ήταν σημαντικά πιο πιθανό να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για τέτοιου είδους υποστήριξη σε σύγκριση με άλλους εφήβους.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ένας στους τέσσερις εφήβους ηλικίας 13 έως 17 ετών έχει χρησιμοποιήσει ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης για ψυχολογική υποστήριξη κατά το τελευταίο έτος – με τους μαύρους εφήβους διπλά πιο επιρρεπείς στην τάση.

Τα ευρήματα προβάλλουν ως ακόμη μία προειδοποίηση, μεταξύ ειδικών, πως τα παιδιά σε κίνδυνο «χρειάζονται έναν άνθρωπο και όχι ένα bot».

Τα ευρήματα καταδεικνύουν πως τα chatbots καλύπτουν τις ανάγκες που δεν ικανοποιούνται από τις συμβατικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας –οι οποίες έχουν μακρές λίστες αναμονής και οι οποίες, σύμφωνα με ορισμένους νέους, στερούνται ενσυναίσθησης. Η φερόμενη ιδιωτικότητα που προσφέρει το chatbot είναι ένας άλλος βασικός παράγοντας που ωθεί τα θύματα ή τους δράστες εγκλημάτων στη χρήση του.

Λίγο μετά τον θάνατο των φίλων της, η 18χρονη Σαν (σ.σ.: ψευδώνυμο για λόγους προστασίας δεδομένων) άρχισε να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη του Snapchat προτού στραφεί στο ChatGPT, με το οποίο, όπως λέει, μπορεί να «επικοινωνεί» οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας με δύο κλικ στο smartphone της.

«Νιώθω ότι είναι σίγουρα ένας φίλος», λέει η ίδια, προσθέτοντας ότι είναι λιγότερο εκφοβιστικό, πιο ιδιωτικό και λιγότερο επικριτικό σε σχέση με την εμπειρία της με τις συμβατικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας του NHS και των ανθρωπιστικών οργανώσεων.

«Οσο πιο πολύ του μιλάς σαν να είναι φίλος, τόσο ανταποκρίνεται φιλικά. Αν πω στο chat “γεια, κολλητέ, θέλω συμβουλές”, αυτό θα μου απαντήσει σαν να είμαι φίλη του, λέγοντας “γεια κολλητή, σε έχω, κορίτσι μου”».

Σύμφωνα με τη Σαν, το AI ήταν «προσβάσιμο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα» και δεν θα ενημέρωνε τους δασκάλους ή τους γονείς της για όσα του είχε εκμυστηρευτεί – κάτι το οποίο η ίδια θεωρεί σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με την εμπειρία της με σχολικό θεραπευτή που, όπως εκτιμά, μοιράστηκε τις ευαίσθητες πληροφορίες με τους δασκάλους και τη μητέρα της.

Επίσης, όπως υποστηρίζει η Σαν, αγόρια, μέλη συμμοριών, ένιωθαν πιο ασφαλή να ζητούν συμβουλές από chatbots σχετικά με τρόπους να βγάλουν χρήματα, παρά από έναν δάσκαλο ή γονέα που θα μπορούσε να διαρρεύσει τις πληροφορίες στην αστυνομία ή σε άλλα μέλη της συμμορίας, θέτοντάς τα σε κίνδυνο.

«Το τρέχον σύστημα είναι τόσο ανεπαρκές όσον αφορά την παροχή βοήθειας στους νέους. Τα chatbots παρέχουν άμεσες απαντήσεις. Αν πρέπει να περιμένεις ένα ή δύο χρόνια για να πάρεις κάτι ή μπορείς να έχεις μια άμεση απάντηση μέσα σε λίγα λεπτά… από εκεί απορρέει η επιθυμία χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε άλλος νέος, ο οποίος χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για ψυχολογική υποστήριξη, αλλά ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας και δεν μπορούν να λάβουν την υποστήριξη που χρειάζονται. Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι στρέφονται προς την τεχνολογία για βοήθεια. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για τα παιδιά μας, ειδικά για εκείνα που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Χρειάζονται έναν άνθρωπο, όχι ένα bot», παραδέχεται ο Τζον Γέιτς, διευθύνων σύμβουλος του Youth Endowment Fund.

Πηγή: Guardian

