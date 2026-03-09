Ενίσχυση του ΕΣΥ: Νέες προσλήψεις γιατρών και μέτρα στήριξης νοσοκομείων – Προκήρυξη σε 20 μέρες

Σχέδιο ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) παρουσίασε ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, με στόχο την κάλυψη κενών και την επιτάχυνση της στελέχωσης των νοσοκομείων.

Νέες προσλήψεις ιατρικού προσωπικού

Μέσα στις επόμενες 20 ημέρες αναμένεται η προκήρυξη για την πρόσληψη γιατρών, με χρονικό ορίζοντα τριών έως τεσσάρων μηνών από την προκήρυξη έως την τοποθέτησή τους. Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι οι γιατροί προσλαμβάνονται μέσω συμβουλίων κρίσης και όχι μέσω ΑΣΕΠ, ενώ η διαδικασία έχει επιταχυνθεί σημαντικά σε σχέση με παλαιότερα, που απαιτούνταν 2,5–3 χρόνια για την ολοκλήρωση της πρόσληψης.

Ο συνολικός προγραμματισμός για το 2026 περιλαμβάνει:

5.000 μόνιμες θέσεις προσωπικού

3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η προκήρυξη 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ για 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία και οργανισμούς του Υπουργείου Υγείας, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 18 Μαρτίου.

Ενιαίος νοσηλευτικός κλάδος

Μέσα στον μήνα κατατίθεται στη Βουλή νομοσχέδιο για τη δημιουργία ενιαίου νοσηλευτικού κλάδου, που θα επιτρέψει πιο στοχευμένη ενίσχυση του προσωπικού και ταχύτερη κάλυψη κενών θέσεων.

Κίνητρα για γιατρούς σε νησιά

Για την κάλυψη θέσεων σε απομακρυσμένες περιοχές, εφαρμόζονται νέα οικονομικά κίνητρα:

2.000 ευρώ τον μήνα για μετακίνηση από την ηπειρωτική χώρα

Πρόσθετα 1.500 ευρώ καθαρά, αφορολόγητα, μέσω του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιου Χατζηιωάννου, καλύπτοντας 80 γιατρούς σε 47 νησιά

Γεωπολιτική διάσταση

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο, επισημαίνοντας τον ρόλο της ελληνικής παρέμβασης ως καταλύτη για ευρωπαϊκή κινητοποίηση, ενισχύοντας τη σταθερότητα στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των νοσοκομείων, στην κάλυψη κενών και στη βελτίωση της πρόσβασης σε υγειονομικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα.

