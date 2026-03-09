Ενίσχυση του ΕΣΥ: Νέες προσλήψεις γιατρών και μέτρα στήριξης νοσοκομείων – Προκήρυξη σε 20 μέρες

Μέσα στις επόμενες 20 ημέρες αναμένεται η προκήρυξη για την πρόσληψη γιατρών, με χρονικό ορίζοντα τριών έως τεσσάρων μηνών από την προκήρυξη έως την τοποθέτησή τους.

Ενίσχυση του ΕΣΥ: Νέες προσλήψεις γιατρών και μέτρα στήριξης νοσοκομείων - Προκήρυξη σε 20 μέρες
09 Μαρ. 2026 16:52
Pelop News

Σχέδιο ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) παρουσίασε ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, με στόχο την κάλυψη κενών και την επιτάχυνση της στελέχωσης των νοσοκομείων.

Νέες προσλήψεις ιατρικού προσωπικού

Μέσα στις επόμενες 20 ημέρες αναμένεται η προκήρυξη για την πρόσληψη γιατρών, με χρονικό ορίζοντα τριών έως τεσσάρων μηνών από την προκήρυξη έως την τοποθέτησή τους. Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι οι γιατροί προσλαμβάνονται μέσω συμβουλίων κρίσης και όχι μέσω ΑΣΕΠ, ενώ η διαδικασία έχει επιταχυνθεί σημαντικά σε σχέση με παλαιότερα, που απαιτούνταν 2,5–3 χρόνια για την ολοκλήρωση της πρόσληψης.

Ο συνολικός προγραμματισμός για το 2026 περιλαμβάνει:

  • 5.000 μόνιμες θέσεις προσωπικού

  • 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η προκήρυξη 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ για 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία και οργανισμούς του Υπουργείου Υγείας, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 18 Μαρτίου.

Ενιαίος νοσηλευτικός κλάδος

Μέσα στον μήνα κατατίθεται στη Βουλή νομοσχέδιο για τη δημιουργία ενιαίου νοσηλευτικού κλάδου, που θα επιτρέψει πιο στοχευμένη ενίσχυση του προσωπικού και ταχύτερη κάλυψη κενών θέσεων.

 

 

Κίνητρα για γιατρούς σε νησιά

Για την κάλυψη θέσεων σε απομακρυσμένες περιοχές, εφαρμόζονται νέα οικονομικά κίνητρα:

  • 2.000 ευρώ τον μήνα για μετακίνηση από την ηπειρωτική χώρα

  • Πρόσθετα 1.500 ευρώ καθαρά, αφορολόγητα, μέσω του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιου Χατζηιωάννου, καλύπτοντας 80 γιατρούς σε 47 νησιά

Γεωπολιτική διάσταση

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο, επισημαίνοντας τον ρόλο της ελληνικής παρέμβασης ως καταλύτη για ευρωπαϊκή κινητοποίηση, ενισχύοντας τη σταθερότητα στην περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των νοσοκομείων, στην κάλυψη κενών και στη βελτίωση της πρόσβασης σε υγειονομικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:18 Στη Σούδα ο Μακρόν, τον υποδέχεται ο Δένδιας
17:16 Μυστράς: Η επιβλητική καστροπολιτεία
17:12 Τον λήστεψαν, τον ξυλοκόπησαν και του πήραν το διαβατήριο!
17:08 ΠΑΟΚ: Κλείνει εντός εβδομάδας η συμφωνία για το Καυτανζόγλειο
17:00 Πάτρα – Καταγγελία Γονέων για Ειδικό Σχολείο Αυτισμού: «Προστατεύστε τα παιδιά μας»
16:52 Ενίσχυση του ΕΣΥ: Νέες προσλήψεις γιατρών και μέτρα στήριξης νοσοκομείων – Προκήρυξη σε 20 μέρες
16:44 Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 28χρονος που ανάγκαζε 13χρονη να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο
16:36 Κομισιόν: Η Ευρώπη ασφαλής στον εφοδιασμό ενέργειας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
16:31 Γιώργος Χρονάς: «Οι λέξεις είναι δωρεάν, αλλά είναι και ακριβές» – Μια βραδιά στην Πάτρα για την αυτοβιογραφία και την ποίησή του
16:28 Κάποια φωτεινά παραδείγματα
16:20 Νέα στοιχεία για απόπειρες δολοφονίας Τραμπ με εμπλοκή Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης στρατολογούσαν «ομάδες θανάτου»
16:12 Καταγγελίες στα social media για εκφοβισμό μετά τον θάνατο καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη
16:04 Πάτρα – Ανάπλαση Κάτω Πόλης: Ολοκληρώνεται ο πεζόδρομος της Κανάρη – Ποια τα επόμενα μέτωπα
15:56 Μακρόν: «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη»
15:48 Αίτημα του Συλλόγου Μηχανικών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων για παράταση αδειών σεισμόπληκτων κτιρίων
15:40 Στρατηγική πυξίδα με καθαρές γραμμές και εθνική ευθύνη
15:27 Προειδοποίηση Μητσοτάκη για ασύμμετρες απειλές λόγω πολέμου – Τι είπε ο Μακρόν και ο Χριστοδουλίδης μετά την τριμερή στην Πάφο
15:24 Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα πτώση με απώλειες 1,5% για τον Γενικό Δείκτη
15:23 Θοδωρής Νικολάου: «Δεν νοείται ερμηνεία χωρίς τεχνική και συναίσθημα» – Ο Πατρινός ερμηνευτής μιλά για την «Ζωή εκτός οθόνης»
15:16 Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Μπαχρέιν μειώνουν την παραγωγή πετρελαίου λόγω ιρανικών επιθέσεων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ