Ένταση στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλεχος ΝΔ ο “αρχηγός” λέει η Αποστολάκη, κουμπάρος Ανδρουλάκη στους συλληφθέντες λέει ο Λαζαρίδης

Με τον τόνο της αντιπαράθεσης να ανεβαίνει συνεχώς συνεχίστηκε η συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον απόηχο των συλλήψεων που πραγματοποίησε το λεγόμενο «ελληνικό FBI» στην Κρήτη για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

Λίγο πριν από τις καταθέσεις των βουλευτών Μανόλη Χνάρη (ΠΑΣΟΚ) και Χρήστου Μπουκώρου (ΝΔ), ξέσπασε έντονη κόντρα ανάμεσα στον Μακάριο Λαζαρίδη και τη Μιλένα Αποστολάκη, με αφορμή τα νέα στοιχεία για το κύκλωμα που φέρεται να εισέπραξε παράνομα 1,7 εκατ. ευρώ την περίοδο 2019-2025.

Το πρωί είχαν προσαχθεί 14 άτομα, ανάμεσά τους λογιστές, δικηγόροι και αγρότες, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται ένας γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, ο οποίος θεωρείται ο «εγκέφαλος» της οργάνωσης. Συνολικά, η υπόθεση φαίνεται να αφορά 45 εμπλεκομένους.

Η Μιλένα Αποστολάκη υποστήριξε ότι μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο αγροτοσυνδικαλιστής Χιλιτζάκης, τον οποίο χαρακτήρισε «στέλεχος της ΝΔ». Η τοποθέτηση προκάλεσε άμεση αντίδραση από τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη.

«Η κυρία Αποστολάκη μας είπε ότι το θέμα της ημέρας είναι οι συλλήψεις στην Κρήτη, και σωστά. Αυτό δείχνει ότι το κράτος λειτουργεί», ανέφερε. «Είπε επίσης ότι συνελήφθη αγροτοσυνδικαλιστής που ανήκει στη ΝΔ. Ακούστε όμως: έχουν συλληφθεί άλλοι 14. Ανάμεσά τους και ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου, ο λογιστής Λαμπράκης, που είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη».

Η απάντηση πυροδότησε νέα ένταση. Η κ. Αποστολάκη δήλωσε ότι δεν έχει πλήρη εικόνα της δικογραφίας, ωστόσο τόνισε: «Όπως έχει αποδείξει επανειλημμένα το ΠΑΣΟΚ, εάν υπάρξει η παραμικρή υπόνοια εμπλοκής στελέχους του, η διαγραφή έρχεται εντός λεπτών».

Σε δεύτερη παρέμβαση, επανέλαβε ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως, ανεξαρτήτως πολιτικής ταυτότητας των εμπλεκομένων.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές προχώρησαν συνολικά σε 15 συλλήψεις, στο πλαίσιο της έρευνας για την εγκληματική οργάνωση που φέρεται να αποκόμισε παράνομα χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα τελευταία έξι χρόνια.

