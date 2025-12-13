Εντατικοί έλεγχοι για το Δώρο Χριστουγέννων και την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας – Σε πλήρη ανάπτυξη η Επιθεώρηση Εργασίας

Σε φάση εντατικοποίησης των ελέγχων μπαίνει η Επιθεώρηση Εργασίας ενόψει της εορταστικής περιόδου, ενεργοποιώντας στοχευμένα κλιμάκια σε όλο το εύρος της αγοράς. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός προβλέπει συστηματικούς ελέγχους σε κλάδους με ιστορικά υψηλή παραβατικότητα, σε επιχειρήσεις που έχουν καταγραφεί ως παραβάτες σε προηγούμενες επιθεωρήσεις, καθώς και σε εποχικές δραστηριότητες όπου η πιθανότητα παράβασης αυξάνεται σημαντικά.

Κεντρικός άξονας των ελέγχων είναι η έγκαιρη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, το οποίο οφείλει να καταβληθεί έως τις 21 Δεκεμβρίου. Η μη καταβολή του εμπίπτει στη σφαίρα του ποινικού αδικήματος. Σε περιπτώσεις παραβάσεων, η Επιθεώρηση Εργασίας δηλώνει έτοιμη να παρέμβει άμεσα, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης του αυτοφώρου, όπως ορίζεται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα, και όχι σε είδος. Οι εργαζόμενοι που διαπιστώνουν ότι δεν έχουν λάβει την παροχή εντός της νόμιμης προθεσμίας μπορούν να καταγγείλουν τον εργοδότη επώνυμα ή ανώνυμα μέσω της γραμμής 1555.

Διαδικασία καταγγελίας και αυτόφωρης διαδικασίας

Σε περίπτωση καταγγελίας στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, συντάσσεται μηνυτήρια αναφορά, η οποία διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης, καθώς και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την έναρξη της αυτόφωρης διαδικασίας. Τα σωματεία ή οι εργαζόμενοι έχουν επίσης δικαίωμα να προσφύγουν απευθείας στο αστυνομικό τμήμα, υποβάλλοντας μήνυση με πλήρη στοιχεία της επιχείρησης και του εργοδότη ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία.

Ενίσχυση των ελέγχων με τεχνολογία και ψηφιακά εργαλεία

Η Επιθεώρηση Εργασίας επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα των ελέγχων ενισχύεται σημαντικά μέσω σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, όπως η ανάλυση δεδομένων, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων κατά τη διάρκεια των επιτόπιων παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη, ο συνδυασμός risk analysis, Business Intelligence (BI) και νέων τεχνολογιών επιτρέπει ακριβέστερο εντοπισμό παραβάσεων και πιο στοχευμένη εποπτεία της αγοράς, ενώ η ψηφιοποίηση δεν αντικαθιστά τον επιτόπιο έλεγχο — αντίθετα, λειτουργεί ενισχυτικά.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής διοικητής της Επιθεώρησης Εργασίας, Χαράλαμπος Βούρτσης, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Στόχος μας είναι η ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση των ελέγχων. Αξιοποιούμε την εμπειρία των στελεχών μας και τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία για να εντοπίζουμε πιο αποτελεσματικά την παραβατικότητα».

Ρεκόρ ελέγχων το 2025

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν 75.120 έλεγχοι, επιβλήθηκαν 16.049 κυρώσεις, ενώ τα πρόστιμα ανήλθαν συνολικά σε 48,6 εκατ. ευρώ. Η υπηρεσία εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του έτους θα ξεπεραστεί το όριο των 80.000 ελέγχων, καθώς ο ρυθμός παρεμβάσεων αυξάνεται ενόψει εορτών.

Αναλυτικά:

Η Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων πραγματοποίησε 42.499 ελέγχους και επέβαλε 11.498 κυρώσεις.

Η Επιθεώρηση Υγείας και Ασφάλειας διενήργησε 26.567 ελέγχους με 3.634 κυρώσεις.

Οι Ειδικοί Επιθεωρητές προχώρησαν σε 6.054 ελέγχους και 917 κυρώσεις.

