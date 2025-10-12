Εντυπωσιακά πλάνα από το drone του Κ. Βικάτου από την αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου ΒΙΝΤΕΟ

Ο φακός του χειριστή drone της «Π» και του pelop.gr, Κώστα Βικάτου, κατέγραψε μοναδικά πλάνα από την τελετή, αποτυπώνοντας τη μαγεία και τον συμβολισμό της ιστορικής στιγμής

12 Οκτ. 2025 21:45
Με φόντο το μαγευτικό Ενετικό Λιμάνι και την αύρα της ιστορίας να πλανάται πάνω από την πόλη, η Ναύπακτος τίμησε με λαμπρότητα την 454η επέτειο της εμβληματικής Ναυμαχίας του 1571. Το βράδυ του Σαββάτου, 11 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε η μεγάλη τελετή αναπαράστασης, προσφέροντας ένα συγκινητικό και εντυπωσιακό θέαμα σε κατοίκους και επισκέπτες που κατέκλυσαν το λιμάνι.

Ο φακός του χειριστή drone της «Π» και του pelop.gr, Κώστα Βικάτου, κατέγραψε μοναδικά πλάνα από την τελετή, αποτυπώνοντας τη μαγεία και τον συμβολισμό της ιστορικής στιγμής. Η πόλη που σφράγισε με το όνομά της τη σύγκρουση των πολιτισμών, αναβίωσε για ακόμη μία χρονιά τη μνήμη της μεγαλύτερης ναυμαχίας της Αναγέννησης, τότε που τα νερά του Κόλπου της Ναυπάκτου (Lepanto) έγιναν πεδίο αναμέτρησης και ελπίδας.

Στην τελετή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής και διπλωματικής ηγεσίας. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, ενώ το «παρών» έδωσαν βουλευτές, ο Κύπριος Πρέσβης επί τιμή Θεόφιλος Θεοφύλου, καθώς και εκπρόσωποι ιταλικών φορέων. Στις εκδηλώσεις του εορταστικού διημέρου συμμετείχε επίσης η Αναπληρώτρια Επικεφαλής της Ισπανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, Maria Reyes Fernandez Bulnes, τιμώντας τη διαχρονική σχέση των λαών που έλαβαν μέρος στη Ναυμαχία.

Το δρώμενο της αναπαράστασης, συνδυάζοντας ήχο, φως και κίνηση, μετέφερε τους θεατές πίσω στον 16ο αιώνα, αποτυπώνοντας την ένταση και το μεγαλείο της ιστορικής αναμέτρησης. Η τελετή κορυφώθηκε με ένα εντυπωσιακό θέαμα πυροτεχνημάτων που φώτισαν τον ουρανό της πόλης, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα συγκίνησης και υπερηφάνειας.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, Βασίλης Γκίζας, τόνισε σε δήλωσή του πως «η Ναυμαχία της Ναυπάκτου δεν είναι απλώς ένα γεγονός του παρελθόντος, αλλά ένα διαρκές μήνυμα συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς». Και πράγματι, μέσα από τις εκδηλώσεις, η Ναύπακτος απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι δεν τιμά απλώς την ιστορία της, αλλά τη ζωντανεύει, κρατώντας άσβεστη τη μνήμη ενός γεγονότος που διαμόρφωσε την ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Η πόλη-σύμβολο της ευρωπαϊκής ιστορίας έστειλε ξανά το μήνυμα ειρήνης, ενότητας και πολιτισμού – με φόντο τα πέτρινα τείχη, τα ιστιοφόρα και το φως της μνήμης που εξακολουθεί να λάμπει στα νερά του Λεπάντο.
