ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του διατροφικού συμπληρώματος

Από τον ΕΟΦ ανακοινώθηκε η απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του διατροφικού συμπληρώματος Neem Leaf Swanson, της αμερικανικής εταιρείας Swanson Health Products.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, το προϊόν περιέχει το μη εγκεκριμένο νεοφανές συστατικό Azadirachta indica.

Η προμήθεια του προϊόντος έγινε μέσω της εταιρείας Pro-Sport με έδρα την Πολωνία, ενώ η ελληνική εταιρεία που το έχει διανείμει υποχρεούται να σταματήσει άμεσα τη διάθεση και να ενημερώσει τον ΕΟΦ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η απόφαση χαρακτηρίζεται προληπτικό μέτρο για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Οι καταναλωτές καλούνται να μην κάνουν χρήση του προϊόντος.

