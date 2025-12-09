Επαφές Πλεύρη με Ευρωπαίους υπουργούς για το μεταναστευτικό στις Βρυξέλλες

Στο επίκεντρο των διμερών συναντήσεων η προστασία των εξωτερικών συνόρων, οι επιστροφές και η διαμόρφωση ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης.

09 Δεκ. 2025 10:47
Pelop News

Σειρά συναντήσεων με τους ομολόγους του από τη Βουλγαρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ολλανδία πραγματοποίησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, στο περιθώριο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Κατά τις συζητήσεις, ο κ. Πλεύρης παρουσίασε τις ελληνικές προτεραιότητες στο μεταναστευτικό, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και στην ανάγκη κατασκευής ισχυρότερων μηχανισμών προστασίας. Τόνισε επίσης τη σημασία της ενεργητικής αποτροπής παράτυπων ροών ως βασικού εργαλείου για τη διαχείριση των πιέσεων προς τα κράτη-μέλη.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής, με αξιοποίηση της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων στο πλαίσιο του υπό διαπραγμάτευση νέου Κανονισμού Επιστροφών. Ο υπουργός επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στη δημιουργία «return hubs» εκτός ΕΕ, ώστε οι διαδικασίες επαναπατρισμού να υλοποιούνται αποτελεσματικότερα μέσω συνεργασιών με τρίτες χώρες.

Συζητήθηκε επιπλέον η διερεύνηση εναλλακτικών διαδρομών για την επιστροφή Αφγανών υπηκόων, κυρίως όσων έχουν εμπλακεί σε ποινικές υποθέσεις, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας. Ο κ. Πλεύρης επανέφερε επίσης την ανάγκη προώθησης ενός ευρωπαϊκού σχεδίου «clean slate» για τις παλαιές υποθέσεις Δουβλίνου, που θα απαλλάξει τη χώρα από τον κίνδυνο επανεγκατάστασης ατόμων για τα οποία η Ελλάδα είχε παλαιότερα την αρμοδιότητα εξέτασης αιτημάτων ασύλου.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα στηρίζει μια ενιαία, αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης, η οποία θα συνδυάζει την αλληλεγγύη με την ευθύνη των χωρών πρώτης γραμμής. Παράλληλα, ανέφερε ότι απαιτείται ταχεία ολοκλήρωση των τρεχουσών διαπραγματεύσεων ώστε η νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική να ανταποκριθεί στις πραγματικές προκλήσεις.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε θετικό κλίμα, με τους Ευρωπαίους ομολόγους να δείχνουν ενδιαφέρον για τις ελληνικές θέσεις και προτάσεις.

