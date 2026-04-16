Επανεμφάνιση Καρυστιανού με σκληρή επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα ΒΙΝΤΕΟ

Με βιντεοσκοπημένη παρέμβαση επανήλθε στο δημόσιο πεδίο η Μαρία Καρυστιανού, επιλέγοντας να τοποθετηθεί με αιχμηρό τρόπο την ώρα που στη Βουλή εξελισσόταν η συζήτηση για το κράτος δικαίου και τη λειτουργία των θεσμών. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ήταν η πρώτη δημόσια επανεμφάνισή της μετά την ανακοίνωση του νέου πολιτικού της φορέα στις 1 Απριλίου.

Στο μήνυμά της, η Καρυστιανού στράφηκε ευθέως κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στο κάδρο έβαλε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως υποστήριξε, η συζήτηση στη Βουλή ήταν άλλη μία «υποκριτική» διαδικασία για ένα κράτος δικαίου που, κατά τη δική της θέση, δεν υφίσταται σήμερα στην Ελλάδα.

Η ίδια απέδωσε ευθύνες όχι μόνο στην κυβέρνηση αλλά και στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι το πολιτικό σύστημα συνολικά έχει συμβάλει σε μια κατάσταση παρανομίας και αδικίας. Παράλληλα, επιτέθηκε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέγοντας ότι ενώ εμφανίζεται ως θεματοφύλακας του κράτους δικαίου, στην πράξη λειτουργεί ως δύναμη ανοχής απέναντι στη διαφθορά.

Από το Κράτος ΜΑΦΙΑΣ στην ΕΛΠΙΔΑ για το Κράτος ΔΙΚΑΙΟΥ! pic.twitter.com/xaeybsuKe3 — Maria Karystianou (@mkaristianou) April 16, 2026

Η παρέμβαση αυτή αποκτά πρόσθετο πολιτικό βάρος, καθώς γίνεται σε μια περίοδο που η Καρυστιανού έχει ήδη περάσει από τη φάση της δημόσιας καταγγελίας στη φάση της ανοιχτής πολιτικής παρουσίας. Υπενθυμίζεται ότι στις 1 Απριλίου είχε ανακοινωθεί επίσημα το κίνημα «Ξεκινάμε για την ελπίδα», κίνηση που την τοποθέτησε πια ευθέως μέσα στο πολιτικό σκηνικό.

Διαβάστε επίσης: Η Μαρία Καρυστιανού απλώνει «δίχτυα» στην περιοχή μας: Ποια γνωστά πρόσωπα τη στηρίζουν στην Αχαΐα

Έτσι, η σημερινή της τοποθέτηση δεν διαβάζεται μόνο ως σχόλιο για τη συνεδρίαση της Βουλής, αλλά και ως σαφές πολιτικό μήνυμα προς όλες τις βασικές πλευρές του συστήματος. Μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση, αποστασιοποίηση από την παραδοσιακή αντιπολίτευση και ευθεία αμφισβήτηση της ευρωπαϊκής θεσμικής στάσης συνθέτουν το πλαίσιο της νέας παρέμβασής της.

