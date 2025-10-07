Επεισόδια έξω από την ισραηλινή πρεσβεία στην πορεία για την Παλαιστίνη

Νεαροί πέταξαν φωτοβολίδες προς τους αστυνομικούς που έκαναν έκαναν χρήση χημικών και χειροβομβίδες κρότου λάμψης

07 Οκτ. 2025 21:35
Pelop News

Σήμερα (7/10/2025) το βράδυ επεισόδια ξέσπασαν στην Κηφισίας στο ύψος της πρεσβείας του Ισραήλ, μετά την ολοκλήρωση της πορείας αλληλεγγύης υπέρ των Παλαιστινίων.

Ομάδα νεαρών πέταξε φωτοβολίδες προς τους αστυνομικούς που έκαναν έκαναν χρήση χημικών και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε προσαγωγές.

 

