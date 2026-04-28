Έπιασαν στην Πάτρα τον 89χρονο ένοπλο – Πήγε σε ξενοδοχείο και ζήτησε δωμάτιο

Συνεχίζονται οι έρευνες μετά τους πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και Εφετείο στην Αθήνα

28 Απρ. 2026 16:40
Στην Πάτρα συνελήφθη ο 89χρονος άνδρας που άνοιξε πυρ σε υπηρεσίες στην Αθήνα, καθώς οι αστυνομικές αρχές τον εντόπισαν κοντά στο νέο σταθμό του ΚΤΕΛ.

Ο ηλικιωμένος φέρεται να είναι ο δράστης της ένοπλης επίθεσης στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στη συνέχεια στο Εφετείο Αθηνών, στην οδό Λουκάρεως, όπου πυροβόλησε με κοντόκαννη καραμπίνα, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα.

Οι πληροφορίες του pelop.gr αναφέρουν ότι ο 89χρονος βρέθηκε στην Πάτρα λίγο μετά τις 4 και πήγε σε ξενοδοχείο κοντά στον παλιό σταθμό του Υπεραστικού ΚΤΕΛ. Εκεί πήγε στη ρεσεψιόν και ζήτησε ένα δωμάτιο αλλά του είπαν ότι είναι όλα γεμάτα και του πρότειναν άλλο κατάλυμα. Τότε, ο 89χρονος ζήτησε να ξαπλώσει λίγο στο σαλόνι του ξενοδοχείου επειδή ήταν αρκετά κουρασμένος από το πρωί.

Ωστόσο, οδηγός ταξί φέρεται να είχε αναγνωρίσει τον 89χρονο και ειδοποίησε τις Αρχές, οι οποίες μέσα σε λίγα λεπτά εντόπισαν τον 89χρονο και τον συνέλαβαν.

Σενάρια διαφυγής προς Ιταλία

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 89χρονος ενδέχεται να μετέβη στην Πάτρα με σκοπό να διαφύγει στο εξωτερικό, πιθανότατα προς την Ιταλία μέσω ακτοπλοϊκής σύνδεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 89χρονος άνδρας βρέθηκε στην Πάτρα, αφού σκόρπισε τον τρόμο στην Αθήνα. Ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να έφυγε με ταξί και τελικά εντοπίστηκε σήμερα το μεσημέρι (28.04.2026) δίπλα στα ΚΤΕΛ, ενώ ενώ είχε πάνω του ένα γεμάτο 38αρι περίστροφο. Μάλιστα, αναφέρεται ότι σκόπευε να πάει προς Ιταλία μέσω πλοίου.

«Γνώριμος» στον ΕΦΚΑ – Προβλήματα με τη σύνταξη

Στοιχεία που έρχονται στο φως δείχνουν ότι ο ηλικιωμένος επισκεπτόταν συχνά τον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, προκαλώντας εντάσεις, καθώς –σύμφωνα με συγγενικά του πρόσωπα– αντιμετώπιζε για μεγάλο χρονικό διάστημα προβλήματα με την έκδοση της σύνταξής του.

Καθοριστική φέρεται να ήταν η συμβολή της ανιψιάς του, η οποία τον φρόντιζε και, μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, επικοινώνησε με τις αρχές δίνοντας στοιχεία για την ταυτότητά του.

Ενδείξεις προμελέτης

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνουν οι αρχές ενισχύουν το σενάριο ότι η επίθεση ήταν προσχεδιασμένη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, μία ημέρα πριν το περιστατικό, ο 89χρονος φέρεται να είχε μεταβεί με ταξί στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως και να είπε στον οδηγό: «Αύριο θα δείτε τι θα κάνω», προαναγγέλλοντας ουσιαστικά την πράξη του.

Σε επιφυλακή οι αρχές

Η Ελληνική Αστυνομία βρισκόταν σε αυξημένη επιφυλακή, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τη διαδρομή και τις κινήσεις του δράστη.

Παράλληλα, είχαν ενταθεί οι έλεγχοι σε κομβικά σημεία, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό και τη σύλληψή του.

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ