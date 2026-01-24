Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Ικαρία: Ένα ανήλικο αγόρι χωρίς τις αισθήσεις του

Σε τραγωδία εξελίσσεται η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών στα ανοιχτά της Ικαρίας, καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ανήλικο αγόρι.

Την ίδια ώρα, τέσσερα άτομα παραμένουν αγνοούμενα, με τις λιμενικές αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τους στη θαλάσσια περιοχή. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλωτό ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού, περιπολικό σκάφος, ιδιωτικό σκάφος, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, που επιχειρούν υπό συντονισμό για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί περίπου 50 άτομα, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Όπως έγινε γνωστό, το σκάφος που μετέφερε τους μετανάστες αποβίβασε τους επιβαίνοντες κοντά σε βραχώδη ακτή στην περιοχή Περδίκι, ωστόσο κάποιοι δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν την ακτή, με αποτέλεσμα να σημειωθεί το τραγικό περιστατικό.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.

