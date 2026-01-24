Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Ικαρία: Ένα ανήλικο αγόρι χωρίς τις αισθήσεις του

Την ίδια ώρα, τέσσερα άτομα παραμένουν αγνοούμενα, με τις λιμενικές αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τους στη θαλάσσια περιοχή.

Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Ικαρία: Ένα ανήλικο αγόρι χωρίς τις αισθήσεις του
24 Ιαν. 2026 16:48
Pelop News

Σε τραγωδία εξελίσσεται η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών στα ανοιχτά της Ικαρίας, καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ανήλικο αγόρι.

Την ίδια ώρα, τέσσερα άτομα παραμένουν αγνοούμενα, με τις λιμενικές αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τους στη θαλάσσια περιοχή. Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλωτό ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού, περιπολικό σκάφος, ιδιωτικό σκάφος, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, που επιχειρούν υπό συντονισμό για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί περίπου 50 άτομα, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Όπως έγινε γνωστό, το σκάφος που μετέφερε τους μετανάστες αποβίβασε τους επιβαίνοντες κοντά σε βραχώδη ακτή στην περιοχή Περδίκι, ωστόσο κάποιοι δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν την ακτή, με αποτέλεσμα να σημειωθεί το τραγικό περιστατικό.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:46 Σύλληψη 30χρονου για απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ και κλοπή στο Λασίθι
17:35 Εποικοδομητικές συνομιλίες, λέει ο Ζελένσκι: Χωρίς απτό αποτέλεσμα η τριμερής Ρωσίας-Ουκρανίας-ΗΠΑ στα ΗΑΕ
17:24 Βεντέτα στα Βορίζια: «Θέλουν να μας διώξουν» λένε από την οικογένεια Φραγκιαδάκη
17:11 Ουγγαρέζος για Λιάγκα: «Δεν κάνουμε παρέα, αλλά τον πήρα τηλέφωνο – Ήρθε η ώρα να περάσω στην επόμενη φάση»
17:00 Φρέντη Μπελέρης: «Ο κύριος Ράμα θαυμάζει τον κύριο Ερντογάν» – Mήνυμα για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας
16:48 Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στην Ικαρία: Ένα ανήλικο αγόρι χωρίς τις αισθήσεις του
16:39 Ηττα με …ανατροπή για τον ΑΟ Αιγιαλέων στο Παγκράτι
16:35 Ολυμπιακός – Βόλος: Θέλει τη νίκη πριν τον «τελικό» με τον Άγιαξ
16:24 Ακραίο ψύχος «παραλύει» τις ΗΠΑ: Ιστορική χειμερινή κακοκαιρία πλήττει 40 πολιτείες – Μακαρόνια παγώνουν στον αέρα στη Μινεάπολη
16:11 Επτά ευρωπαϊκές πόλεις που μετατρέπουν τον χειμώνα στο πιο μαγευτικό ταξίδι
16:00 Ικαρία: Νεκρό 4χρονο αγόρι μετά την αποβίβαση μεταναστών στο Περδίκι – Σε εξέλιξη έρευνες για αγνοούμενους
15:48 Τραγωδία στη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου: Ο 25χρονος Σπύρος είναι το θύμα του τροχαίου δυστυχήματος
15:36 Βόσπορος: Βρέθηκε ακρωτηριασμένο το πτώμα του αγνοούμενου Ρώσου κολυμβητή – Ταυτοποιήθηκε με DNA
15:24 Νέο νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση: Fast track άδειες, Tech visas και αυστηρότερο πλαίσιο για παράνομους και ΜΚΟ
15:16 Ο ΝΟΠ «φλερτ» με Μαυροβούνιο παίκτη
15:12 Μέση Ανατολή σε τεντωμένο σκοινί: Πάνω από 5.100 νεκροί στο Ιράν, οι ΗΠΑ στέλνουν δυνάμεις – «Έτοιμοι με το δάχτυλο στη σκανδάλη»
15:00 Δήμαρχος Γλυφάδας: Κίνδυνος από καλώδια υψηλής τάσης και μπαζώματα στον Υμηττό
14:59 Δύο χρόνια φυλάκιση στη διευθύντρια που φίμωσε 13χρονο μαθητή – Ένοχη για παράνομη βία και σωματική βλάβη
14:48 Νίκος Μουτσινάς: «Η τηλεόραση δεν αγαπάει όσους δουλεύουν για εκείνη» – Γιατί αποφάσισε να αποχωρήσει
14:36 Σέρρες: Νέα στοιχεία για τη 60χρονη καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή – Είχε απασχολήσει το σχολείο και πριν το σοκαριστικό περιστατικό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24-25/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ