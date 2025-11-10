Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα, προθεσμία αιτήσεων έως 5 Δεκεμβρίου, πότε θα καταβληθεί η προκαταβολή

Από σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας τα νοικοκυριά μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025–2026.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος του χειμώνα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 5 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου, δηλαδή πριν από τα Χριστούγεννα.

Ποσά και δικαιούχοι

Το ύψος του επιδόματος ξεκινά από 100 ευρώ και φτάνει έως τα 800 ευρώ, ενώ για κατοίκους ορεινών ή ψυχρότερων περιοχών μπορεί να ανέλθει έως και 1.200 ευρώ.

Το ποσό εξαρτάται από την περιοχή κατοικίας, το οικογενειακό εισόδημα, τον αριθμό τέκνων και τον τύπο καυσίμου που χρησιμοποιείται.

Η πρώτη καταβολή θα αφορά το 60% του επιδόματος που έλαβε ο δικαιούχος την περσινή περίοδο (ή τουλάχιστον 80 ευρώ), ενώ οι υπόλοιπες δόσεις θα πιστωθούν έως 29 Μαΐου 2026, βάσει των αγορών καυσίμων που θα δηλωθούν στην πλατφόρμα.

Διαδικασία αίτησης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr).

Απαιτείται είσοδος με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet και συμπλήρωση των εξής στοιχείων:

ΑΦΜ και ονοματεπώνυμο αιτούντος

Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων

Είδος κατοικίας (μονοκατοικία ή διαμέρισμα)

Αριθμός παροχής ρεύματος

Διεύθυνση κατοικίας και είδος κατοχής (ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη)

Είδος καυσίμου

IBAN λογαριασμού για την πίστωση του ποσού

Η φετινή έκδοση της πλατφόρμας myΘέρμανση περιλαμβάνει νέα φίλτρα διασταύρωσης στοιχείων, που ελέγχουν αυτόματα τα φορολογικά δεδομένα, τους λογαριασμούς και τα παραστατικά αγοράς, προκειμένου να μειωθούν καθυστερήσεις και σφάλματα στις εκκαθαρίσεις.

Ποια καύσιμα επιδοτούνται

Το επίδομα καλύπτει δαπάνες για:

Πετρέλαιο θέρμανσης (αγορές από 15 Οκτωβρίου 2025)

Φυσικό αέριο

Υγραέριο

Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη)

Θερμική ενέργεια τηλεθέρμανσης

Ηλεκτρική ενέργεια

Καυσόξυλα και βιομάζα (πέλετ) με αγορές από 1 Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026

Σημειώνεται ότι κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει επιδότηση μόνο για ένα είδος καυσίμου.

Ειδικές περιπτώσεις πολυκατοικιών

Σε πολυκατοικίες με αυτόνομους καυστήρες, κάθε ένοικος ή ιδιοκτήτης υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση και καταχωρεί τα ατομικά παραστατικά αγοράς. Αντίθετα, σε περιπτώσεις κεντρικής θέρμανσης, η αίτηση υποβάλλεται από τον διαχειριστή.

Ποιοι εξαιρούνται

Εκτός επιδόματος μένουν όσοι λαμβάνουν ήδη Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), καθώς επιδοτούνται μέσω της ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, οι δικαιούχοι που χρησιμοποιούν πολλαπλές μορφές ενέργειας πρέπει να επιλέξουν ποια θα επιδοτηθεί, καθώς δεν προβλέπεται διπλή ενίσχυση.

